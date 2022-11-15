إيطاليا.. بيع 950 غراما من فطر الكمأة البيضاء بـ 190 ألف دولار

أعلن معرض "ألبا وايت تروفل" الدولي في مدينة ألبا بإقليم بييمونتي في إيطاليا، عن بيعه في مزاد علني ينظمه سنوياً، مجموعة من فطر الكمأة البيضاء، تزن 950 غرامًا، بسعر 190 ألف دولار.

ووفق موقع "ياهو" الإخباري، فإن معرض "ألبا وايت تروفل" افتتح المزاد مساء الأحد الماضي، حيث أقيم في وقت واحد في كل من مدينة هونغ كونغ الصينية، وسيول عاصمة كوريا الجنوبية، والعاصمة النمساوية فيينا، والدوحة عاصمة قطر، وأيضًا في سنغافورة.

وأفاد موقع "ياهو"، بأن مجموعة الكمأة البيضاء رست في المزاد، على رجل أعمال من مدينة هونغ كونغ الصينية.

وكان معرض "ألبا وايت تروفل"، باع العام الماضي، مجموعة من فطر الكمأة البيضاء، تزن 830 غرامًا، بسعر بلغ قرابة 107.163 دولار أمريكي.

ويجتذب معرض "ألبا وايت تروفل" الدولي كل عام، ما يصل إلى نحو مئة ألف زائر، يأتون من جميع أنحاء العالم، إلى إقليم بييمونتي، لشراء أطعمته الشهية باهظة الثمن.

يذكر أن السبب في ارتفاع ثمن فطر الكمأة البيضاء يعود إلى ندرته، حيث ينمو بمناطق قليلة من إيطاليا وفي دول أوروبا الوسطى.

ويختلف هذا النوع من الفطر، عن فطر الكمأة السوداء والذي يمكن زراعته في المزارع، حيث ينمو بشكل طبيعي فقط في الغابات.

وتشتهر المنطقة الشمالية الغربية من إقليم بييمونتي الإيطالي بنمو فطر الكمأة البيضاء بشكل طبيعي في الأراضي البرية.

وينمو فطر الكمأة البيضاء تحت الأرض، على مسافة تصل إلى نحو 2 إلى 8 بوصات، وذلك بالقرب من جذور الأشجار، ليستمد من خلالها غذاءه.

ويتميزهذا الفطر بمذاقه ورائحته المميزين، وعندما يجف يصدر رائحة تدوم لفترة زمنية محدودة، يمكن التعرف عليها من خلال مساعدة الكلاب المدربة جيدًا، وكذلك بواسطة صائدي الكمأة البيضاء من ذوي الخبرة.

ويعتبر فطر الكمأة البيضاء أيضاً ذو قيمة عالية بين عشاق الطعام المحترفين.

وكان محام فرنسي ومتذوق للطعام، اشتهر في القرن الثامن عشر، يدعى جان أنتيلمي بريلات سافارين، أطلق على فطر الكمأة البيضاء لقب "ألماسة المطبخ".