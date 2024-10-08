ممثلة مصرية "تبحث عن عمل" في مسلسلات رمضان

طالبت الممثلة المصرية، عفاف مصطفى، صُنّاع الأعمال الفنية بتشغيلها وإشراكها بالأعمال الفنية الجديدة، التي يجري التحضير لها حالياً لموسم دراما رمضان 2025 المُقبل.

وأكدت عفاف مصطفى، من خلال عدة منشورات لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها غائبة عن مسلسلات خارج الموسم، للمرة الأولى مُنذ سنوات.

وكشفت أنه يجري التحضير حالياً لنحو 40 مسلسلاً درامياً، على حد وصفها، دون حصولها على أي فرص جديدة.

وكتبت في منشورها: "أتردد في الفضفضة لأتحاشى التطاول من قلة مشوهة.. يا جماعة بصدق.. أنا في أزمة.. ففي وطني الفني الآن 40 مسلسلا لرمضان، ولأول مرة أصبح جليسة المنزل لأسباب مجهولة".

وعبّرت عفاف مصطفى عن استيائها من المكالمات الواردة لها للسؤال عن الأسباب التي أدت إلى بقائها في المنزل دون عمل.

ووفقاً لتلميحاتها، أكدت أنها لا تتهم أي شخص بالتسبب بعدم مُشاركتها في أي من هذه الأعمال، واكتفت بوصف نفسها بأنها "جليسة" بعدما كانت "دينامو"، على حد وصفها، دون الإعلان عن أي أسباب من التي ألمحت إليها بمنشورها.

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وتفاعل رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع منشورات عفاف مصطفى، وربطوا بين منشور كتبته في مايو/ أيار الماضي، وذكرت أنه سيتسبب بجلوسها في المنزل من دون عمل.

يُشار إلى أن مُطالبة الممثلة عفاف مصطفى بالعمل، وحق المُشاركة بالأعمال الفنية الجديدة، ليست الأولى هذا العام، بل سبقها الكثير من الممثلين، بينهم من تمت الاستجابة له، وآخرون ينتظرون.

أبرز تلك الأسماء أحمد عزمي، وأميرة هاني، وآخرهم عفاف مصطفى التي يأتي غيابها لفترة قصيرة مُقارنة بأسماء أخرى غائبة مُنذ سنوات عن الأعمال الفنية التمثيلية.