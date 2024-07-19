كشف الفنان المصري محمد علي رزق عن مفاجأة في وفاة الفنان تامر ضيائي، بعد مشاجرة اندلعت بينه وبين فرد أمن بمعهد الأورام بالقاهرة.

وقال محمد علي رزق في منشور عبر "الإنستغرام": "شهادة لوجه الله.. أنا أعرف تامر ضيائي من 2004 من أيام فرقة عين الشمس، ودخلنا مركز الإبداع سوى في 2006 وفضلنا صحاب لغاية ماربنا اخذ أمانته".

وأضاف: "تامر ضيائي طول عمره إنسان محترم وعلى مدار 20 سنة عمري ماشوفت تامر متعصب أو شخص متجاوز، اللي حصل مع تامر يوم وفاته شئ مهين خلاه ينفجر".

وتابع محمد علي: "تامر بقاله 17 سنة بيراعي زوجته في مرضها عمرنا ماسمعنا عنه إنه عمل مشكلة وكان صابر و راضي بقضاء ربنا، تامر لم يتجاوز الدور زي ماقالوا بشهادة سوزان زوجته إنهم كانوا واخدين رقم 421 و لما جه الرقم اللي قبلهم بدأوا يقربوا من الباب ولما وصل كان رقمه جه الأمن منعه وقاله فيه ناس هتدخل الأول فتامر رفض إن حد يتجاوز دوره ومن هنا بدأت المشكلة".

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وواصل محمد علي رزق: "تامر انفجر علشان مراته التعبانة اللي قاعدة مستنية دورها عشان تاخد الجلسة فيلاقي الأمن بياخد فلوس علشان يدخل ناس قبل دورها".

واستطرد: "تامر ما عملش حاجة غير إنه اتمسك بحقه ولما لقى الراجل بيتعامل معاه بشكل مهين انفجر، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يرحمك يا تامر و يجعلك من أهل الجنة".

وكانت النياية العامة قد أخلت سبيل فرد الأمن المتهم أمس، معلنة أن التحريات أثبتت أنه لم يعتد على المتوفى، وضيائي هو من اعتدى عليه.