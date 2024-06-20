وفاة الملياردير المصري عنان الجلالي.. مؤسس سلسلة فنادق عالمية

تُوفي، اليوم الخميس، رجل الأعمال والملياردير المصري عنان الجلالي مؤسس سلسلة فنادق "هلنان" العالمية عن 77 عامًا.

وأُصيب "الجلالي" بأزمة صحية، أمس، حيث يقيم في الدنمارك نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، ومن المقرر تشييع جثمانه في مصر.

ونعى الاتحاد الأفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتجارة الإلكترونية (AFASU) الراحل في بيان جاء فيه: "نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرته، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم، وتغمّد فقيدنا وفقيدكم بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، وألهمكم وذويه ومحبيه وكافة العائلة الصبر والسلوان".

ووُلد عنان الجلالي في القاهرة، العام 1947، وتحديدًا في حي "هليوبوليس"، وسافر إلى النمسا، وعمل بها حتى وصل إلى منصب مدير أحد أكبر فنادق الدرجة الأولى في الدنمارك، وهو في منتصف العشرينات، ثم أصبح رئيسًا لأكبر سلسلة فنادق دنماركية وهو في الثلاثين من عمره.

وأسس شركته الخاصة، فنادق"هلنان" العالمية، واستوحى الشق الأول من اسمها "هل" من "هليوبوليس"، مكان مولده الأصلي في مصر، أما الشق الثاني "نان" فمستوحى من اسمه هو شخصيًا "عنان".

وشغل الراحل عدة مناصب بارزة، منها منصب رئيس "مجلس المستشارين" للاتحاد الدولي لرؤساء الجامعات، وسفير الدنمارك للعلاقات التاريخية في الشرق الأوسط، وحصل على لقب " فارس العلم الدنماركي" من الطبقة الأولى.