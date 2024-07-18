كشفت الفنانة كارمن سليمان في حديث خاص لـ"إرم نيوز" عن تفاصيل مشاريعها الفنية الجديدة، والتي بدأت بطرح أولى أغنيات ألبومها الميني الجديد، وتُبين لنا رأيها في حضور خريجي برامج المواهب على الساحة الغنائية، ونوهت إلى أن العصر الحالي الذي نعيشه هو زمن الأغنية المنفردة، السريعة، التي يسمعها الجمهور لمرة واحدة فقط.

في البداية، ماذا عن تفاصيل ألبومك الميني الجديد الذي طرحتِ أولى أغنياته بعنوان "حبايب قلبي"؟

قررت طرح ميني ألبوم يحمل أربع أغنيات، لرغبتي في التجديد، وتقديم أغنيات مُعبرة عني، طرحت أغنية "حبايب قلبي"، والأصداء حولها إيجابية رغم أن طرحها لم يمر عليه سوى ساعات قليلة فقط.

هل الشق الإنتاجي له دور في العودة بألبوم ميني وليس طويلاً؟

منذ البداية والقرار لدينا بتنفيذ ألبوم ميني، مع التركيز على الكيف وليس الكم، من خلال أربع أغنيات تتناسب مع الجمهور والعصر الذي نعيشه حاليًا في الموسيقى.

برأيك، هل الإنتاج الموسيقي بات صعبًا أم أننا نعيش زمن الأغنية المنفردة؟

الإنتاج عامل مهم في الموسيقى، أصبحنا نعيش عصر السرعة، وبات الجمهور يسمع الأغاني لمرة واحدة، الأغنية المنفردة هي الأكثر رواجًا في الوقت الحالي، لدينا أعمال جديدة يوميًا في الغناء، الأغنيات لم تعد تعيش لوقت طويل مع الجمهور.

ما صحة وجود مشروع تمثيلي جديد تدخلين به المجال للمرة الأولى قريبًا؟

ليس هناك مشروع معين في الوقت الحالي، كانت هناك عروض كثيرة خلال السنوات الماضية، لم أشعر بأنها مناسبة لأخوض تجربة التمثيل، أتمنى أن تكون هناك فرص مميزة لدخول هذا المجال وتقديمي بشكل مميز يُضيف لي فنيًا.

من هي الشخصية الموسيقية التي تتمنين تقديم سيرتها الذاتية بعمل تمثيلي؟

أعمال السيرة الذاتية صعبة وبها مخاطرة كبيرة للفنان، ليست هناك شخصية بعينها أتمنى تقديمها بعمل تمثيلي، أكن المحبة لشخصيات كلاسيكية ومعاصرة، الأمر مرهون بالعمل الجيد.

ماذا عن الأمومة وعلاقتك بنجلك "زين"؟

الأمومة غيرت فيّ الكثير من الصفات، باتت لدي مسؤولية كبيرة تجاه أسرتي، أشعر أن فارق العمر الصغير بيني وبين "زين" جعلني أعيش مشاعر الأمومة وأنا قريبة منه، أصبحت أمًا في الثالثة والعشرين من عمري، هي علاقة أم وابن لطيفة ومرحة جدًا.

ماذا تقولين عن الدعم الذي يُقدمه زوجك الملحن مصطفى جاد بإنتاج أعمالك الغنائية؟

منذ بداية التعارف، كان داعمًا لي، هو ملحن وفنان، لديه رؤى موسيقية خاصة، أنتج لي في السابق أغنيات منفردة حققت نجاحًا كبيرًا، واليوم يُنتج لي ميني ألبوم جديدًا، أعدّ هذا دعمًا كبيرًا للغاية منه، وأتمنى النجاح معًا.

وفي النهاية، كيف تنظرين لحضور خريجي برامج اكتشاف المواهب الغنائية على الساحة وغياب الكثير من الأسماء عن التواجد لظروف إنتاجية؟

سوف أحدثك عن نفسي فقط، أستطيع أن أقول إنني أتواجد على الساحة الغنائية بشكل طبيعي، الإنتاج عامل مهم للغاية، أحاول العمل جاهدة على نفسي كي لا أغيب عن الجمهور، أُقدم أفكارًا غنائية تُشبه الكثير من الأجيال والفئات العمرية، الأمر ضروري أن يعمل الفنان على نفسه والحصول على فرص لتواجده على الساحة دون غياب.