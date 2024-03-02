الطيور تتسبب بإلغاء رحلة طائرة مصرية في رواندا

تسببت الطيور بمطار كيغالي في رواندا بإلغاء رحلة طائرة مصرية كانت متجهة إلى القاهرة، بعد أن اصطدمت الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على المدرج، وفق ما أعلنت شركة مصر للطيران، الجمعة.

وبحسب الشركة، فإنه "أثناء إقلاع رحلة لإحدى طائرات الشركة من طراز بوينغ من مطار كيغالي في رواندا، كانت متجهة إلى مطار القاهرة وعلى متنها 116 راكبا، اصطدمت بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على الممر، ما أدى إلى قيام الكابتن بإلغاء الإقلاع والعودة إلى الموقع مرة أخرى؛ حفاظاً على سلامة الركاب والطائرة".

وقالت الشركة، في بيان صدر عنها، إنه "تم إنزال جميع الركاب من الطائرة وإيصالهم إلى الفنادق في مدينة كيغالي إلى حين الانتهاء من فحص الطائرة، والتأكد من إزالة أي آثار ناتجة عن اصطدام الطيور بالمحرك".