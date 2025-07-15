حسين الجسمي يكشف عن مفاجأة بألبومه الجديد

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي أول أغنيتين من ألبومه الجديد "HJ2025"، متيحاً لجمهوره مفاجآت مميزة، أبرزها مشاركة الممثلين المصريين محمد فراج وبسنت شوقي.

ونشر الجسمي عبر حسابه الرسمي في إنستغرام مقطعاً من فيديو كليب أغنية "مستنّيك"، والتي تُعد "الحكاية الثانية" من الألبوم، مقدّماً العمل باللهجة المصرية، في ظهور فني لافت للنجمين.

وأرفق المقطع بتعليق جاء فيه: "الحكاية الثانية... مستنّيك، أغنية مصرية فيها لهفة، وحنين، وكلمة من القلب. شكرا من القلب للنجمين المميزين محمد فراج وبسنت شوقي على حضورهما اللافت في الكليب".

الأغنية من ألحان حسين الجسمي، كلمات تامر حسين، توزيع مادي، والإشراف الفني لهشام جمال.

أما "الحكاية الأولى" من الألبوم فجاءت بعنوان "يا نسيم هبّ جدواكم"، باللهجة الخليجية، وعليها علّق الجسمي بالقول: "الحكاية الأولى "يا نسيم هبّ جدواكم" هي بداية الألبوم، وأفتخر بها من قلبي، من الروائع الشعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)".

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والأغنية من ألحان ياسر بو علي، توزيع عصام الشرايطي، مكساج وماستر جاسم محمد.