حالة من الحزن الشديد اجتاحت مواقع التواصل اليمنية على إثر الإعلان عن الوفاة الصادمة والمؤلمة للشاعر اليمني عامر بن عمرو بلعبيد، لتنتهي رحلته من مجد القصيدة وهتاف المعجبين إلى القضاء عطشا في الصحراء.

وقال وزير الأوقاف اليمنية السابق القاضي أحمد عطية في تدوينة على منصة "إكس" إن الشاعر "بلعبيد" توفي من العطش، بعد أن تاه في الصحراء، حيث عُثر على جثته بالقرب من منطقة "العقلة" في صحراء محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وفاز الراحل بالمركز الثاني في مسابقة "شاعر المليون" عام 2008 ليكتسب شهرة كبيرة بعدها، واستقر به المقام سنوات طويلة في دولة الإمارات قبل أن يعود إلى اليمن، ويقطن بمنطقة "عرماء"بشبوة في 2021 ليواصل مسيرته الإبداعية.

واتسمت قصائد الراحل بقوة المعاني وجزالة الألفاظ واستلهام الحضارة اليمنية العريقة، مع مسحة لافتة من روح العصر ونكهة الحداثة.

ورغم أن إنجازه الأكبر لم يكن في القصيدة الفصحى إلا أنه، أبدع فيها عددا من الأعمال اللافتة فيها كما في قوله: إذا أضحت ثعالبنا ذئابا / وهدهد أمنا صار غرابا / وسمينا المداهن منطقي / وصّيرنا القطاعين الصوابا / فإن البعد خير من تدان / ذهاب العز لا ذل الإيابا".

ونعى الراحل الكثير من رموز الأدب والشعر في البلاد، مؤكدين أن رحيله جاء بمثابة خسارة فادحة للثقافة اليمينة بأسرها.

https://mobile.x.com/saidAlaolgi/status/1813327928995811699