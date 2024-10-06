وائل جسار يعتذر عن حفله في مهرجان الموسيقى العربية

أعلن الفنان وائل جسار اعتذاره عن حفلته المقررة في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ32، الذي سينطلق في 11 أكتوبر، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها وطنه لبنان نتيجة الحرب، حيث كان من المقرر أن يُحيي الفنان حفله يوم 12 أكتوبر.

ورغم تصريحات مدير المهرجان خالد داغر، التي تشير إلى عدم تلقيه اعتذارًا رسميًا من جسار، وأن المفاوضات جارية لإقناعه بالتراجع عن قراره، أكد الفنان في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن قراره نهائي ولا يمكن التراجع عنه.

وأوضح أنه ممتن لتواصل داغر معه، ولكنه لم يشعر بأنه في وضع يسمح له بإقامة حفلات غنائية في الوقت الراهن.

وشدد بأنه اتخذ القرار، ولم يستطع التراجع عنه، في ظل حالة الحرب والقصف الإسرائيلي على لبنان، مشيرًا إلى قرار "الاعتذار عن المُشاركة بالمهرجان نهائي، ولا رجعة فيه بالنسبة لي في الوقت الراهن".

كما أفاد داغر بأن كل من الفنانين عاصي الحلاني وعبير نعمة سيشاركان في المهرجان دون اعتذارات، حيث أعلنت عبير نعمة أنها ستتبرع بأجرها لمتضرري الحرب في لبنان.

وأشار داغر في تصريحاته إلى أن اللبنانية عبير نعمة، ستتبرع بأجرها لصالح مُتضرري الحرب في لبنان، مؤكدًا بأنها تتحدى الظروف الصعبة بإقامة حفلها بالموسيقى العربية، لتبعث من القاهرة سلامًا لوطنها لبنان.

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من جانبه، علق وائل جسار على سؤال "إرم نيوز" له، حول عدم مُشاركته بحفل الموسيقى العربية والتبرع بأجله على غرار موقف عبير نعمة، وقال: "هذا الأمر يتم بالتنسيق مع النقابة في لبنان، لم أشعر بأنني بحاجة لإحياء أي حفلات غنائية في هذا التوقيت إطلاقًا".

وفيما يتعلق بوائل جسار، أشار إلى أنه قد ألغى جميع حفلاته المقبلة، بما في ذلك حفل في الأردن يوم 18 أكتوبر.