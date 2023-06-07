البرازيل تستعيد حفرية ديناصور نادرة

وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار إن حفرية الديناصور المسمّى "أوبيراغارا جوباتوس" وصلت إلى البلاد، وفحص ممثلو الوزارات البرازيلية، والسفارة الألمانية، وجامعة كاريري، أجزاءها.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن تاريخ "أوبيراغارا جوباتوس" يعود إلى العصر الطباشيري، وعاش منذ حوالي 110 إلى 115 مليون سنة.

وهذا الحيوان، الذي يبلغ طوله حوالي متر واحد فقط، هو أول ديناصور ذي ريش لكنه لا يطير في نصف الكرة الجنوبي.