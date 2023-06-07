البرازيل تستعيد حفرية ديناصور نادرة
كشفت البرازيل عن استعادة حفرية ديناصور يحتمل أن تكون قد نُقلت إلى ألمانيا بشكل غير قانوني.
تم العثور على الحفرية في محجر، شمال شرق البرازيل، وتم نقلها إلى ألمانيا في العام 1995.
وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار إن حفرية الديناصور المسمّى "أوبيراغارا جوباتوس" وصلت إلى البلاد، وفحص ممثلو الوزارات البرازيلية، والسفارة الألمانية، وجامعة كاريري، أجزاءها.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن تاريخ "أوبيراغارا جوباتوس" يعود إلى العصر الطباشيري، وعاش منذ حوالي 110 إلى 115 مليون سنة.
وهذا الحيوان، الذي يبلغ طوله حوالي متر واحد فقط، هو أول ديناصور ذي ريش لكنه لا يطير في نصف الكرة الجنوبي.
وتم العثور على الحفرية في محجر بولاية سيارا، شمال شرق البرازيل، وتم نقلها إلى ألمانيا في العام 1995.