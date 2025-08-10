أول رد من محمد رمضان على جدل تكلفة صورته مع لارا ترامب (فيديو)

في أول رد فعل على الجدل المثار بشأن مشاركته في فعالية ضمت لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاهل الفنان المصري محمد رمضان الرد المباشر على الاتهامات المتعلقة بدفع مبالغ مالية لقاء التقاط الصور.

واكتفى رمضان بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" يوثق أبرز اللحظات التي جمعته بلارا ترامب، وعلق عليه قائلاً: "كان شرف"، دون أن يوضح تفاصيل إضافية أو يرد على الانتقادات.

وكان رمضان قد أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورًا من لقائه بلارا ترامب في منتجع "ترامب" بالولايات المتحدة.

وأوضح حينها أنه تلقى دعوة شخصية لحضور الفعالية "تقديرًا لإفريقيا والموسيقى العربية والإفريقية"، مشيرًا إلى أن "شيئًا عظيمًا قادم"، على حد تعبيره.

لكن بالمقابل، تداول مستخدمون على مواقع التواصل منشورًا للممثل الأمريكي كريستوفر ماتشيو، كشف فيه أن اللقاء جرى ضمن حفل خيري نظمته مؤسسة Make Music Right، لافتًا إلى أن تذاكر الحضور بيعت بأسعار تبدأ من 1000 دولار، بينما بلغت تكلفة التقاط صورة مع الشخصيات البارزة 3500 دولار.

وبحسب الإعلان الرسمي للفعالية، جاءت الأسعار على النحو التالي، تذكرة الحضور العادية، 1000 دولار وتذكرة كبار الشخصيات (VIP)، 2500 دولار وصورة مع كبار الشخصيات 3500 دولار.

كما أتاح المنظمون باقات رعاية مخصصة للمؤسسات والشركات، تبدأ من 10 آلاف دولار للفئة الفضية، و25 ألف دولار للفئة الذهبية.

وتسعى المؤسسة المنظمة للفعالية إلى تعزيز الثقافة الموسيقية في الولايات المتحدة، إلى جانب دعم القيم التقليدية في المجتمع الأمريكي.