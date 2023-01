الإيثار الفعال.. ما هو؟

ويشترك جميعهم في فكرة أنّ تحليلات شاملة تتحقق في كثير من الأحيان في الشركات قبل الاستثمار. ومع ذلك فالعملية ليست هي نفسها عندما يكون مثل هذا الاستثمار موجّها إلى مشروع إنساني.

وهذا يعني عادة أنّ الموارد لا يتم توزيعها بكفاءة وفعالية؛ ما يقلل من تأثير هذه المساعدات. سنرى في التقرير التالي ما هو الإيثار الفعّال وكيف تتم ممارسته.

يقول بيتر سينجر: "نحن مسؤولون ليس فقط عما نقوم به ولكن أيضا عما كان يمكن أن نتجنبه".

الإيثار الفعال

يمكن تعريف الإيثار الفعّال على أنه نزعة هدفها تعظيم تأثير العطاء الخيري. في مفهوم الهبات هناك المال، ولكن هناك أيضًا السلع وموارد أخرى، غالبًا ما تكون أقلّ تثمينًا، مثل الوقت. يتمحور نشاطها حول السؤال: كيف يمكن إعطاء أفضل شروط وظروف وفرص تشغيل الموارد المستثمّرة في التعاون؟

تأتي هذه الحركة من مجتمع أسسه الفيلسوف توبي (جامعة أكسفورد، 2009) يُدعَى "إعطاء ما نستطيع" Giving What We Can .

ثم في عام 2011، وبمساعدة المجتمعات الأخرى تم تأسيس مركز الإيثار الفعّال. وهي مؤسسة معروفة لعامة الناس بفضل مؤتمر TED للفيلسوف بيتر سنجر، الذي أثار اهتمام الشخصيات والشركات المعروفة ذات رأس المال القوي من خلال هذه القناة.

منذ تلك اللحظة نما الدعم الاجتماعي للحركة. وهي حاليا إحدى مبادرات التضامن التي تحظى بأكبر قدر من الدعم الاجتماعي.

إنّ ما تسعى إليه هذه الحركة والفلسفة التي تقوم عليها هو تعزيز بناء العدالة الحقيقية في العالم من خلال المساعدة المتبادلة.

أصحاب هذه الحركة يعتقدون أنّ القوى العليا والشركات الكبرى تتصرف بشكل سطحي فقط في مواجهة الظلم؛ لذلك يفترضون أنه إذا تولى المواطنون العاديون الالتزام بمساعدة الآخرين فإن الطريق إلى عالم أكثر مساواة وعدالة سيكون أقصر.