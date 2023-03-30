تبرئة مهاجر من قتل فتاة في إسرائيل عام 2006

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، بتبرئة عامل تركيب بلاط سابق من قتل تلميذة في قضية شغلت إسرائيل على مدى أكثر من عقد من الزمان، وأثارت نظريات بالتواطؤ والمؤامرة وعقد مقارنة مع مسلسل الغموض التلفزيوني (توين بيكس).

ولامست تبرئة رومان زدوروف وترا حساسا لدى الإسرائيليين المنقسمين بشأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد التي ينفيها ويصفها بأنها حملة سياسية ضده، وكذلك بشأن خطته لتعديل قوانين السلطة القضائية.

وقال زدوروف، وهو مهاجر أوكراني يتحدث العبرية بصعوبة، إنه أُكره على الاعتراف بجز عنق تائير رادا (13 عاما) في مرحاض مدرستها في 2006، وأُدين في 2010 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقال زدوروف أمام المحكمة وهو يغالب دموعه: "ظهرت الحقيقة". وألغت محكمة الناصرة الجزئية إدانة زدوروف بعدما وجدت أن الدولة لم تثبت ارتكابه للجريمة.