إعلامية مصرية تتهم طبيبا بـ"الاعتداء" عليها

تقدمت إعلامية مصرية ببلاغ رسمي إلى السلطات المختصة تتهم فيه طبيبا شهيرا بـ"الاعتداء" عليها.

واتهمت سالي إبراهيم سليمان، مقدمة البرامج في قناة "إكسترا نيوز" المصرية، طبيب أنف وأذن وحنجرة، وأمن المستشفى الذي يعمل فيه بـ"الاعتداء عليها وسبها"، حسب البلاغ، الذي تقدمت به إلى قسم شرطة الشيخ زايد أول، بمحافظة الجيزة.

وبحسب البلاغ، يعمل الطبيب (الذي عرّف عنه بالأحرف الأولى "أ.ن" فقط)، في مستشفى "رفيدة" الخاص بمنطقة الشيخ زايد، وجاء الاعتداء على الإعلامية إثر قيامها بإجراء عملية جراحية الأسبوع الماضي ووجود خلافات مالية سابقة بينها وبين إدارة المستشفى.