تصدر اسم البلوغر المصرية الملقبة بـ"سوزي الأردنية" محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة، وحصولها على مجموع 33%.

وخرجت سوزي الأردنية بفيديو عبر حسابها في تطبيق تيك توك، معلنة رسوبها، حيث قالت: "أنا جبت 138 درجة من 410 في الثانوية العامة، جيولوجيا وكيمياء وفيزياء، رُحت الامتحان، دي آخرة اللي بيلفوا والناس الفاشلة اللي زيي، أنا آخري بيت جوزي".

وأضافت: "والله سقطت، 30% أخش بيهم إيه دول، مش عارفة أخش بيهم إيه، ده مجموع ما يشرفش، جايبه 3 ملاحق مش عارفة أو سقطت خالص، أنا سقطت قولولي مبروك على السقوط والنبي".

وسخر نشطاء مواقع التواصل من رسوب سوزي الأردنية، ومجموعها، ليتصدر اسمها محركات البحث بعد ساعات قليلة من تسريب النتيجة مساء أمس الاثنين.

فيما انتقد آخرون الفيديو، مشيرين إلى أن المدونة تروج بين أبناء جيلها فكرة الاستهزاء بالدراسة، وعدم أهميتها، مطالبين الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات قانونية بحقها.

"اتهامات سابقة"

ويتابع سوزي الأردنية وهي بلوغر مصرية شهيرة، ما يقرب من 5 ملايين عبر "تيك توك". وفي وقت سابق ألقت السلطات القبض عليها، لاتهامات بشتم وإهانة والدها على الهواء بألفاظ خادشة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، واستغلال شقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق أرباح على منصات التواصل.

وذكرت سوزي خلال التحقيقات أنها أنشأت حساباً على تطبيق "تيك توك" من أجل الترفيه، وليس بهدف الربح، لافتة إلى أنها فتحت بثاً مباشراً وهي في حالة انهيار، مما جعلها لا تعي ما تقوله، وقدمت الاعتذار لوالدها.