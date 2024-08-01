كشف خبير في الشؤون الملكية سبب عدم حضور الأمير الصغير لويس عددًا من المناسبات مؤخرًا مع والده وشقيقه الأميرين جورج ولويس.

وبدا واضحًا غياب الأمير الصغير عن حفل تايلور سويفت وبطولة أوروبا، فيما حضرت الأميرة شارلوت وشقيقها جورج المناسبتين.

وقال الخبير ريتشارد فيتزويليامز لصحيفة "إكسبرس" البريطانية" في حين أن عمر لويس هو السبب الأوضح لغيابه، إلا أنه قد يكون هناك سبب آخر مرتبط بتصرفات الطفل البالغ من العمر ست سنوات.

وأضاف الخبير "من الواضح أن الأميرين جورج وشارلوت يتم اختيارهما لبعض الأحداث بسبب سنهما. لكن لويس هو الأصغر سنًّا، ويحرص ويليام وكاثرين على الحفاظ على التوازن بين الخصوصية التي تعد ضرورية والرغبة الواضحة في رؤية جميع أطفالهما في المناسبات العامة. وكلما كان الأطفال أصغر سنًّا، زادت احتمالية لفتهم للأنظار.

الصحافة تحب هذا، لكنه يبعد الأنظار عن الحدث الرئيس".

وتابع الخبير "قد نرى أحد أفراد عائلة ويلز في باريس قريبًا لحضور الأولمبياد، لكن كاثرين غير قادرة على الحضور لأسباب صحية، ولكن إذا كان هناك حدث سيشارك فيه الفريق البريطاني في النهائيات أو حدث يشعرون بارتباط خاص به، فقد نرى ويليام مع الأمير جورج في باريس.

ومن المرجح أن يكون الأمر غير رسمي إذا حدث".

يذكر أنه، ورغم استمرار علاجها من السرطان، فقد ظهرت كيت في بطولة ويمبلدون في وقت سابق من هذا الشهر، حيث استمتعت مع ابنتها وشقيقتها بحضور نهائيات فردي الرجال، وكانت هذه هي المرة الثانية فقط التي تظهر فيها أميرة ويلز في مكان عام هذا العام.