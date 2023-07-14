مصري يطلق النار على طليقته خلال اقتحام منزلها

أقدم رجل مصري على إطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته على طليقته خلال محاولته اقتحام منزلها بالقوة، وفق ما كشفت عنه الداخلية المصرية.

وكان ناشطون مصريون قد تداولوا بشكل واسع مقطعا مصورا يُظهر رجلاً يحاول اقتحام منزل طليقته، ويطلق أعيرة نارية باتجاهها.

وفحصت الداخلية المصرية المقطع، وتبين أنه "بتاريخ 13 الجاري تبلّغ قسم شرطة التجمع الخامس في مديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات استقباله سيدة مصابة بعيارين ناريين".

وبسؤال نجل السيدة، أفاد بأنه "لدى حضور والده لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته، أسفر عن إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما".

وبمواجهة المتهم، عثر بحوزته على "الطبنجة" التي ارتكب بها الواقعة، وعدد من الذخائر، وقد اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق معه.