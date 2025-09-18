تفاصيل رحلة الفنانة الكويتية حياة الفهد العلاجية إلى بريطانيا

وصلت الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد إلى العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الأربعاء، قادمة من الكويت، وذلك لبدء رحلتها العلاجية من الإصابة بالجلطة الدماغية، في مستشفى The Wellington بعد مكوثها أسابيع في أحد المستشفيات بالكويت، دون أي تطور أو تحسن ملحوظ في حالتها الصحية.

وقال مدير أعمالها يوسف الغيث، إن الفنانة حياة الفهد وصلت إلى المستشفى البريطاني في ساعات متأخرة من ليلة الأمس الأربعاء، مؤكدًا أن المستشفى استقبلها وأدخلها على الفور لإجراء فحوصات وتحاليل طبية، قبيل فحص الأطباء لها.

ويأتي سفر الفنانة حياة الفهد إلى بريطانيا لبدء رحلتها العلاجية هناك، بعد نحو أسبوع من تداول أنباء عن سفرها إلى بريطانيا لتلقي العلاج، حيث أوضح الغيث آنذاك أنه تم إرسال الفحوصات والتقارير الطبية الخاصة بوضع الفنانة حياة الفهد الصحي الحالي إلى الجهات المختصة، مُشيرًا إلى أنهم بانتظار الرد، لتحديد واختيار المستشفى الأنسب لاستكمال رحلتها العلاجية، وفق تعبيره آنذاك.

ويُذكر أن يوسف الغيث، مدير أعمال الفنانة حياة الفهد، قد أوضح في 6 سبتمبر الجاري في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن حالة الفنانة حياة الفهد الصحية تأثرت بشدة بالجلطة الدماغية، لكنها لم تؤثر على أجهزة الجسم الحيوية، ونفى دخولها في غيبوبة، مؤكدًا أن تأثيرات الجلطة الدماغية جعلتها غير واعية، في حين تظل عيناها مفتوحتين دون إدراك.

وأكد أن حالتها الصحية لم تشهد أي تحسن ملحوظ، لافتًا إلى أن الفريق الطبي المعالج أكد له أن علاج الجلطات الدماغية يستغرق وقتاً طويلاً من 3 إلى 6 شهور، حسب الحالة الصحية والعمرية للمريض، نافيًا بدوره شائعات كثيرة طالت الفنانة الكويتية مُنذ إعلان مرضها ودخولها المستشفى في الكويت لتلقي العلاج اللازم، وسط تفاعل كبير ودعوات بالشفاء العاجل للفنانة القديرة من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.