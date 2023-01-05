السماح للنساء داخل السعودية بأداء مناسك الحج دون محرم
قال نائب وزير الحج والعمرة السعودي، عبدالفتاح مشاط، اليوم الخميس، إن بلاده سمحت للنساء بأداء مناسك الحج هذا العام من دون اشتراط وجود محرم، كونه "يمكن للمرأة أداء المناسك ضمن عصبة (مجموعة) من النساء".
وتحدث عبد الفتاح لقناة "الإخبارية" الرسمية لشرح إعلان وزارة الحج والعمرة التي أتاحت منذ اليوم الخميس، التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة إلكترونياً للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هجري.
ولم يكشف المسؤول السعودي إن كان التعديل يسري على الراغبات بأداء مناسك الحج من خارج المملكة، كما لم يوضح إن كان الحضور ضمن عصبة من النساء شرطاً إلزامياً للراغبات بالحج دون محرم.
لكن وزارة الحج والعمرة، قالت عبر حساب رسمي لها في تويتر، إنه "يمكن للنساء التسجيل ضمن عصبة نساء في حال عدم وجود محرم".
ولا يزال بإمكان الراغبات بأداء الحج من داخل المملكة، الحضور برفقة محرم، حيث تم استثناء المحرم من شروط التسجيل التي تضمنت أن يكون الحد الأدنى للتسجيل هو 12عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج.
وقررت السعودية منذ العام الماضي، السماح للنساء الراغبات بأداء مناسك العمرة فقط، بإصدار تأشيرة عمرة دون وجود محرم (الزوج أو الأب أو الابن او الأخ)، أو عصبة النساء، في إلغاء تاريخي لقيود سابقة بهذا الخصوص.
ويقول علماء دين مؤيدون لإلغاء شرط المحرم، وبينهم المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، عباس شومان، إن اصطحاب المرأة للمحرم علله العلماء، بأنه كان يتعلق بظروف السفر قديماً من حيث الطرق غير الممهدة واستغراق الرحلة وقتا طويلا، إلا أنه في العصر الحديث اختلفت الظروف وأصبحت الطرق آمنة وتستغرق الرحلة ساعة أو ساعتين.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة في بيان صحفي، أن "باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريالاً.. بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات".
وتتضمن أهم ضوابط التقديم، إكمال المتقدمين التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، و"الانفلونزا الموسمية"، بالإضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح "الحمى الشوكية الرباعي ACYW" قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.