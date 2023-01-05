السماح للنساء داخل السعودية بأداء مناسك الحج دون محرم

ولا يزال بإمكان الراغبات بأداء الحج من داخل المملكة، الحضور برفقة محرم، حيث تم استثناء المحرم من شروط التسجيل التي تضمنت أن يكون الحد الأدنى للتسجيل هو 12عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج.

وقررت السعودية منذ العام الماضي، السماح للنساء الراغبات بأداء مناسك العمرة فقط، بإصدار تأشيرة عمرة دون وجود محرم (الزوج أو الأب أو الابن او الأخ)، أو عصبة النساء، في إلغاء تاريخي لقيود سابقة بهذا الخصوص.

ويقول علماء دين مؤيدون لإلغاء شرط المحرم، وبينهم المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، عباس شومان، إن اصطحاب المرأة للمحرم علله العلماء، بأنه كان يتعلق بظروف السفر قديماً من حيث الطرق غير الممهدة واستغراق الرحلة وقتا طويلا، إلا أنه في العصر الحديث اختلفت الظروف وأصبحت الطرق آمنة وتستغرق الرحلة ساعة أو ساعتين.