أحلام ترد بانفعال على تعرض أنغام لموقف محرج بمهرجان موازين

علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على تعرض الفنانة أنغام لموقف محرج خلال لقاء صحفي على هامش فعاليات مهرجان موازين، المقام حاليًا في المغرب، مشيرة إلى أن اسمها ليس إساءة لأحد.

وتعرضت الفنانة المصرية أنغام لموقف محرج في أثناء مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها في مهرجان "موازين"، إذ تفاجأت بصحفية تخطىء باسمها وتناديها بـ"أحلام" بدلًا من "أنغام".

وردًا على أحد المعلقين الذي أكد أن الصحفية التي أخطأت باسم الفنانة أنغام أساءت للمؤسسة الإعلامية التي تعمل لحسابها، قالت أحلام منفعلة: "أنا أحلام وهي أنغام، وسبق أنه في أحد المؤتمرات أخطأت إعلامية باسمي مع فنانة ثانية ورديت أتشرف".