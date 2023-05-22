السعودية تستقبل أول رحلة حجاج لموسم 1444هجري
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية وصول أول رحلة حجاج هذا الموسم 1444هجري.
ونشرت الوزارة في تغريدة على حسابها في تويتر صورًا للحجاج القادمين، وعلقت بالقول "مكة المكرمة والمدينة المنورة في انتظاركم بشوق".
ومن المتوقع أن يصل عدد حجاج موسم 1444 هجري إلى مليوني حاج منهم 1.8 مليون حاج من خارج المملكة و200 ألف حاج من داخل المملكة.
واعتمدت وزارة الحج والعمرة لهذا الموسم أعداد الحجاج التي كانت مقررة عام 2019 بنسبة واحد إلى ألف، وقدمت حزمة من التسهيلات لحجاج الموسم الحالي تتمثل في إلغاء شرط العمر والتحصين وذلك وفقًا لشروط ما قبل جائحة كورونا "كوفيد-19".