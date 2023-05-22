السعودية تستقبل أول رحلة حجاج لموسم 1444هجري

ومن المتوقع أن يصل عدد حجاج موسم 1444 هجري إلى مليوني حاج منهم 1.8 مليون حاج من خارج المملكة و200 ألف حاج من داخل المملكة.

واعتمدت وزارة الحج والعمرة لهذا الموسم أعداد الحجاج التي كانت مقررة عام 2019 بنسبة واحد إلى ألف، وقدمت حزمة من التسهيلات لحجاج الموسم الحالي تتمثل في إلغاء شرط العمر والتحصين وذلك وفقًا لشروط ما قبل جائحة كورونا "كوفيد-19".