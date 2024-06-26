نعمان لحلو: الهوية المغربية هي العمود الفقري في الموسيقى بالنسبة لي

أوضح الفنان المغربي القدير نعمان لحلو، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، الدور الذي يلعبه في الحفاظ على الهوية الموسيقية المغربية، وتحدث عن أعماله الموسيقية الجديدة، وقال إنه يهتم بالشق الأكاديمي من الموسيقى من خلال التدريس بجامعات عربية وعالمية؛ من أجل التعريف بالموسيقى المغربية، ومقارنة هذا الاختلاف مع الطابع الموسيقي لدى كل بلد يكون حاضرا فيه هو وفرقته الموسيقية.

في البداية، ما هو دورك كفنان مغربي في الحفاظ على الهوية الموسيقية المغربية؟

أحاول توظيف كل ما تعلمته في حياتي بكل بقاع الأرض في الحفاظ على الهوية المغربية، سواء من خلال الطبوع أو الإيقاع الموسيقي، الهوية المغربية هي العمود الفقري في الموسيقى بالنسبة لي، أعتقد أن كل فنان يجب عليه أن يحافظ على هويته الموسيقية بأي بلد من دون أن تكون الموسيقى المقدمة تحمل أي نوع من التقليد للآخر.

هل هذا الدور نابع من كونك فنانا، أم يعود للانتماء لجهات ونقابات موسيقية في المغرب؟

لست عضوا بأي نقابة في المغرب، لدينا مجموعة كبيرة من النقابات المختلفة، وما زال قانون النقابات في المغرب قيد التعديل، إذ يستطيع أي فنان تكوين خمسة أعضاء أن يُشكل جمعية ويتم إدراجها ضمن النقابات الفنية لدينا، لقد أحببت أن أبقى بعيدا عن الانتماء لأي نقابات فنية في المغرب، والدور الذي أقوم به في الحفاظ على الهوية الموسيقية المغربية نابع من كوني فنانا ومبدعا أسعى للحفاظ على هوية بلدي من خلال الموسيقى.

ما المناصب المرتبطة بالثقافة والفنون التي عُرض عليك توليها من قبل في المغرب؟

لقد عُرض علي منذ سنوات طويلة من خلال مجموعة من الأحزاب الفنية في المغرب أن أتولى منصب وزير الثقافة، رفضت المنصب وما زال لدي الإصرار على الرفض لأنني فنان ولا أفهم بهذه الأمور جيدا، أثق في أن كل شخص لا بد أن يقوم بما يستطيع القيام به ويفهمه جيدا بعيدا عن تولي أي مناصب من أجل المنصب نفسه.

ماذا عن تجربة غنائك للنمر واسترخائه، التي لاقت رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا؟

أحب كثيرا الغابات والوديان والبحر، لدي علاقة قوية مع الحيوانات، إلى جانب مجموعة من التجارب الموسيقية مع الحيوانات، حتى لو كان مفترسا وإذا شعرت بالحب تجاهه حتما سيبادلك الشعور نفسه، لقد قمت بالغناء والموسيقى مع النمر، أحببت هذه التجربة وفعلتها مع أسد ونجحت بجعله يسترخي مثلما استرخى النمر من قبله.

هل للموسيقى تأثير على الحيوانات؟

الموسيقى لها تأثير كبير على الحيوانات؛ هي لغة كونية للتواصل بين جميع الكائنات، هناك تجربة أجريت في أوروبا مع الأبقار لقياس مدى تأثير الموسيقى في إنتاج الحليب، تم اكتشاف أن الأبقار التي تستمع للموسيقى تنتج حليبا أكثر من المُعتاد.

في النهاية، ماذا تقول عن مواطنك المُطرب سعد لمجرد؟

سعد لمجرد موهبة خارجة عن المألوف، لا أعتقد أن هناك فنانا مغربيا حقق نجاح سعد لمجرد والنجومية، هو فنان من دون شك وتربى في أسرة فنية، إذ والده فنان كبير وكذلك والدته، بالإضافة للكثير من المعايير التي استطاع من خلالها خلق بصمة موسيقية خاصة به.