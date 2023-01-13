بعد سنوات "الطفل الواحد".. مكافآت مالية في الصين لمن ينجب أكثر

وتأتي هذه الإجراءات من أكثر من مكان في الصين، حيث تكافح الدولة "التأثير الكارثي" لسياسة الطفل الواحد على التعداد السكاني.

ووفقا لخطة حوافز مدينة شنغن المعروضة على كل سكانها البالغ عددهم 17.7 مليون نسمة، سيتلقى كل والدين حوالي 1000 دولار مقابل إنجاب طفل، و1600 دولار مقابل إنجاب الطفل الثاني، في حين تصل مكافأة إنجاب الطفل الثالث إلى 2800 دولار.

وستستمر المنح النقدية حتى يبلغ كل طفل 3 أعوام، حيث يتم تقسيمها على دفعات يستلم أولها الآباء عند تسجيل المولود، ثم استلام دفعات منتظمة من الدولة.

ولا يقتصر الأمر على شنغن فقط، حيث اعتمدت مدينة جينان الشرقية سياسة مماثلة، فهي تعرض منحة شهرية قدرها حوالي 90 دولارًا لكل ثاني أو ثالث طفل يولد هذا العام.

من جانبها قالت الحكومة المحلية، إن الإجراء سوف "يعزز النمو السكاني المتوازن طويل الأجل".