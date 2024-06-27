العراق.. الإعدام بحق شاب تنكر بزي والدته وقتل جدَّته صعقًا بالكهرباء

أحمد عبد



أصدرت محكمة الجنايات في العراق حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق شاب أقدم على قتل جدته صعقًا بالكهرباء وسرقة أموالها متنكرًا بزيّ والدته أثناء اقتحامه لمنزلها.

وقال مصدر في محكمة ديالى، لـ"إرم نيوز"، إن "محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق شاب قتل جدته لوالدته وسرق أموالها وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات المتعلقة بالقتل العمد".

وأضاف أنّ "المتهم اعترف ابتدائيًا وقضائيًا بارتكابه الجريمة بداعي السرقة"، مشيرًا إلى أنّ "الحكم استند على شهادات شهود العيان والأدلة العينية من بصمات الأصابع وغيرها التي وجدت بعد الكشف على جثة المجنى عليها".

وجاء في اعترافات المتهم، بحسب المصدر، أنه حاول إخفاء جريمته وتمويه كاميرات المراقبة في الطريق العام المؤدي إلى بيت الضحية عبر "ارتداء ملابس نسائية تعود لوالدته، وهي عبارة عن جبة سوداء وحجاب ليقتحم منزل جدته في الساعة الثانية ظهرًا".

وبيّن المتهم أنه استعمل سلكًا للكهرباء لصعق جدته بعدما أفقدها وعيها، كي يُظهر عملية القتل كأنها صعقة كهرباء اعتيادية.