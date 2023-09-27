القضاء العراقي يكشف تفاصيل وأسباب فاجعة عُرس الحمدانية

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، بيانًا، اليوم الأربعاء، أكد فيه أن الألعاب النارية، كانت السبب الرئيس في احتراق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ليل الثلاثاء، في فاجعة أدت إلى مقتل وإصابة المئات خلال حفل زفاف.

ووفق البيان، فإن "إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت سببًا أيضًا في الحريق، ما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة، وكان باب الطوارئ صغيرًا ومخفيًا"، مشيرا إلى أنه "بسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إلى الباب أحد، إذ إن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع، وانتشرت بصورة سريعة".

وأكد البيان اعتقال بعض العاملين في القاعة من المشرفين على تنظيم كوشة العرس، ونصب الألعاب النارية، لافتًا إلى أن المتهمين الذي كانوا فارين، بينهم صاحب القاعة والمشرف على التنظيم، سلّموا أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل، وتم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية، ونقلهم إلى مدينة الموصل لتدوين أقوالهم قضائيًا".

وتتضارب الأرقام الصادرة عن الجهات المعنية العراقية بشأن حصيلة الضحايا، إلا أن البيان أشار إلى وفاة 100 شخص، وإصابة نحو 150 آخرين.