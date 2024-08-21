قالت مجموعة بحثية، اليوم الأربعاء، إن موسوعة غينيس للأرقام القياسية ستمنح امرأة يابانية كانت متسلقة جبال، تبلغ من العمر 116 عاما، لقب أكبر مُعمرة في العالم بعد وفاة امرأة إسبانية عن عمر 117 عاما في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، ذكرت مجموعة أبحاث علم الشيخوخة التي مقرها الولايات المتحدة أن "توميكو إيتوكا ولدت في 23 مايو أيار 1908 وتعيش في مدينة أشيا غرب اليابان".

وأضافت أن إيتوكا هي المستحقة التالية للقب أكبر مُعمري العالم بعد ماريا برانياس موريرا التي توفيت في دار رعاية إسبانية يوم الاثنين.

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ولدت إيتوكا، وهي أم لثلاثة أطفال، في العام الذي أُرسلت فيه رسالة إذاعية طويلة المدى من برج إيفل لأول مرة، وهو العام الذي قام فيه الأخوان رايت بأولى رحلاتهما الجوية في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت المجموعة إن إيتوكا اعتادت وهي في السبعينيات من عمرها على تسلق الجبال ومنها جبل أونتاكي الياباني، الذي يبلغ ارتفاعه 3067 مترًا، وقد تسلقته مرتين.

وأضافت المجموعة أن إيتوكا صعدت وهي في سن المئة، الدرجات الحجرية الطويلة لضريح آشيا في اليابان دون استخدام عصا.