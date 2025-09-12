شلل كبير بسبب الأمطار.. إلغاء أكثر من 240 رحلة في طوكيو (فيديو)

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو حالة من الارتباك في قطاع الطيران، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية في إلغاء مئات الرحلات الجوية خلال اليومين الماضيين.

وذكرت قناة NHK، نقلًا عن إدارة مطار هانيدا الدولي، أن إجمالي الرحلات الملغاة تجاوز 240 رحلة بين أمس الخميس واليوم الجمعة.

ففي اليوم الأول جرى إلغاء 129 رحلة، شملت الطائرات المغادرة من المطار أو المتجهة إليه، أما اليوم، فقد أعلنت شركة All Nippon Airways إلغاء 70 رحلة، فيما ألغت Japan Airlines 42 رحلة أخرى.

هذه الاضطرابات الجوية انعكست مباشرة على أكثر من 20 ألف مسافر، كثير منهم علقوا في المطار بانتظار إيجاد بدائل أو إعادة جدولة رحلاتهم، كما أشارت القناة اليابانية إلى احتمال استمرار التأخيرات وإلغاء المزيد من الرحلات إذا استمرت الأحوال الجوية على حالها.

يُذكر أن اليابان، رغم بنيتها التحتية المتطورة في مجال النقل، تبقى عرضة لتأثيرات الطقس القاسي، إذ تُشكل العواصف الموسمية والأمطار الغزيرة تحديًا دائمًا أمام حركة الطيران والملاحة.