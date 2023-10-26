مشهد مؤثر لطفلين يشكران رجال الإسعاف لانتشالهما من تحت الأنقاض بغزّة

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لطفلين فلسطينيين من غزة، عملت فرق الإنقاذ على انتشالهما من تحت الأنقاض، بعد قصف منزل عائلتيهما في غزة.

وتمسك الطفلان ببعضهما بشدة على النقالة التي حملها رجال الإسعاف، بينما ظهرت علامات الخوف على ملامحهما، قائلين: "شكرًا يا إسعاف.. احنا منحبكم كتير شكرا"، ليطلب منهما أحد المسعفين ترديد عبارة "يا رب"، ليوافقا على الفور.