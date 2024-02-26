السعودية.. 3 شقيقات يقدنَ والدهنَّ للفوز بعشرة ملايين دولار‎

السعودية.. 3 شقيقات يقدنَ والدهنَّ للفوز بعشرة ملايين دولار
نجحت الشقيقات السعوديات الثلاث، جوري وجود وجمانة، بقيادة والدهنَّ للفوز بجائزة كبيرة تبلغ عشرة ملايين دولار، بعد أن أشرنَ عليه بصفقة تجارية ورياضيّة ناجحة.
وكشف شرف الحريري، وهو رجل أعمال ومالك إسطبل خيول عالمي، عن دور بناته الثلاث في عقد صفقة شراء الحصان "سينور بوسكادور" الذي فاز بالمركز الأول في بطولة كأس السعودية الأكبر عالميًّا من ناحية قيمة الجوائز.
وظهرت الشقيقات الثلاث بجانب والدهنَّ خلال حفل التتويج الذي حضره كبار قادة البلاد ومسؤولون ومهتمون بعالم الخيول من مختلف دول العالم، إذ كان لهنَّ الفضل الأكبر في ذلك الفوز.
وقال الحريري إن الدور الأكبر في صفقة شراء الجواد "سينور بوسكادور" يعود لبناته، مضيفًا في حديث على هامش بطولة كأس السعودية، أنهنَّ شاهدنَ سباقات الجواد جميعها، قبل أن يقترحنَ عليه شراء الجواد.
وأضاف الحريري أن الشقيقات الثلاث قدَّمنَ ملاحظات أيضًا للمدرب المخضرم حمد الرشيد، وقد نالت إعجابه، مضيفًا أنه استشعر الفوز من تلك الصفقة، وأقدم عليها قُبيل البطولة بسبب بناته.
وكان بوسكادور، متأخرًا خلف خمسة خيول في الشوط النهائي من سباق كأس السعودية، قبل أن يزيد من سرعته في الثواني العشر الأخيرة، ويصل إلى خط النهاية أوّلاً، ويحصد جائزة العشرة ملايين دولار.
ويبلغ "سينور بوسكادور" من العمر ست سنوات فقط، وهو مولود في ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية لأبوين أمريكيين أيضًا.
وتُقبِل كثير من السعوديات على دخول عالم الخيل مع تزايد الاهتمام الرسمي به، حيث تستضيف المملكة العديد من البطولات سنويًّا، بينما تمتلك عددًا كبيرًا من الخيول المعروفة عالميًّا بمواصفاتها.
وبجانب الاستثمار بحثًا عن الربح من قبل بعض رجال الأعمال السعوديين، فإن للخيول مكانة كبيرة في نفوس سكان دول الخليج العربي، إذ ارتبط اسمها بأمجاد الأجداد في الماضي البعيد، عندما كانت وسيلة التنقل السريعة والجريئة في خوض الحروب والغزوات.