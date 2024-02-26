السعودية.. 3 شقيقات يقدنَ والدهنَّ للفوز بعشرة ملايين دولار‎

نجحت الشقيقات السعوديات الثلاث، جوري وجود وجمانة، بقيادة والدهنَّ للفوز بجائزة كبيرة تبلغ عشرة ملايين دولار، بعد أن أشرنَ عليه بصفقة تجارية ورياضيّة ناجحة.

وكشف شرف الحريري، وهو رجل أعمال ومالك إسطبل خيول عالمي، عن دور بناته الثلاث في عقد صفقة شراء الحصان "سينور بوسكادور" الذي فاز بالمركز الأول في بطولة كأس السعودية الأكبر عالميًّا من ناحية قيمة الجوائز.

وظهرت الشقيقات الثلاث بجانب والدهنَّ خلال حفل التتويج الذي حضره كبار قادة البلاد ومسؤولون ومهتمون بعالم الخيول من مختلف دول العالم، إذ كان لهنَّ الفضل الأكبر في ذلك الفوز.

وقال الحريري إن الدور الأكبر في صفقة شراء الجواد "سينور بوسكادور" يعود لبناته، مضيفًا في حديث على هامش بطولة كأس السعودية، أنهنَّ شاهدنَ سباقات الجواد جميعها، قبل أن يقترحنَ عليه شراء الجواد.