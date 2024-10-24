العالم على موعد مع ابتكار عين صناعية مبصرة

طور متخصصون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا وجامعة الميكانيكا والبصريات بتطوير مشبك إلكتروني بصري قصير الذاكرة، يتم التحكم فيه بواسطة إشارات ضوئية وكهربائية هجينة، ما يعني أنهم ابتكروا جزءًا مجهريًّا اصطناعيًّا من الدماغ؛ ما جعل العلم أقرب إلى ابتكار عين اصطناعية مبصرة، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية عن معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجي.

وبحسب المعهد فإن الابتكار يحاكي إنتاج الخصائص المهمة لمشابك الدماغ، ويمكن أن يصبح مثل هذا الجهاز أساسًا لإنشاء عين اصطناعية وكذلك الأجهزة التي تقوم على مبدأ "الحوسبة" داخل أجهزة الاستشعار".

ووفق علم الأحياء فإن المشبك العصبي هو نقطة للاتصال بين خلايا الدماغ النشطة (الخلايا العصبية). وكما أثبت العلم، فإن هذه "الجسور" بين الخلايا العصبية مسؤولة عن الذاكرة.

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ويحاول المهندسون اليوم جعل أجهزة Memristors، أي الرزستورات التي تتغير مقاومتها مع مرور الإشارات الكهربائية تقوم بأداء دور المشابك العصبية الاصطناعية.

وتمكن الباحثون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا وجامعة الميكانيكا والبصريات من ابتكار أجهزة ممرستور (Memristors ) بذاكرة قصيرة المدى يتم التحكم فيها بواسطة إشارات هجينة كهربائية خفيفة. ويمكن بمساعدتها الإنتاج المحلي للإلكترونيات الدقيقة، حتى مع المستوى التكنولوجي الحالي، ومن الممكن كذلك ضمان كثافة عالية في توزيع العناصر العصبية على الشريحة، كما هي الحال لدى نظيراتها الأجنبية الرائدة.

يذكر أن الكائنات الحية عادة ما تعالج معلومات بصرية على بضع مراحل. وتتحقق أوَّلا عملية الكشف عن طريق أجهزة الاستشعار في شبكية العين، ثم تنتقل الإشارة الضوئية إلى الخلايا في العصب البصري، والتي تولد نبضات للمعالجة في القشرة البصرية للدماغ.

وقال أنطون هاناس كبير الباحثين في مختبر المواد الوظيفية والكيميائية في جامعة الميكانيكا والبصريات: "تمكنت أنا وزملائي من ابتكار مشبك اصطناعي إلكتروني بصري يعتمد على بلورات دقيقة وأقطاب كهربائية مصنوعة من أنابيب الكربون النانوية، والتي تنفذ كل هذه الوظائف في جهاز واحد".