أزمة وجودية تهدد عرش الأقحوان.. هل يكون "أمير اليعسوب" آخر إمبراطور لليابان؟

رغم احتفالات اليابان الواسعة منذ أيام ببلوغ الأمير هيساهيتو، ووصوله إلى سنّ الـ19 عاماً، ليكون أول ذكر من العائلة الإمبراطورية يبلغ سن الرشد منذ 40 عاماً، إلا أن الأزمة الوجودية تهدّد النظام الملكي الأقدم في العالم.

ويُنظر إلى الأمير هيساهيتو، كالوريث المستقبلي لعرش الأقحوان، أقدم ملكية في العالم، لكن مع تناقص عدد الذكور في العائلة المالكة وسياسة الخلافة المقتصرة على الذكور، يخشى كثيرون أن يكون هيساهيتو الإمبراطور الأخير، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن".

ويحذّر شينغو هاكيتا، الرئيس السابق لوكالة البلاط الإمبراطوري، من أن هيساهيتو يتحمل عبء مصير العائلة الإمبراطورية بمفرده، فيما تدعو صحيفة يوميوري إلى مراجعة عاجلة لقانون البيت الإمبراطوري للسماح للنساء بوراثة العرش أو منح الوضع الملكي لأزواج وأبناء الأميرات.

وتعكس هذه الأزمة تحديات أوسع تواجه اليابان، مثل شيخوخة السكان وتناقص عددهم، مما يزيد الضغط على النظام الملكي.

هيساهيتو هو الثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده أكيشينو، لكنه الوريث الذكر الأخير في العائلة الإمبراطورية المكونة من 16 فرداً بالغاً. الإمبراطور ناروهيتو، عم هيساهيتو، لديه ابنة واحدة، الأميرة أيكو، التي لا يمكنها وراثة العرش؛ بسبب قانون الخلافة الذكورية المعمول به منذ عام 1889.

وهذا القانون، الذي عززته تشريعات ما بعد الحرب عام 1947، يحد من الخلافة للذكور فقط، مما يثير قلقاً متزايداً حول استدامة النظام الملكي في ظل تناقص عدد الذكور.

وفي الماضي، حكمت ثماني إمبراطورات اليابان، لكنهن لم ينجبن ورثة خلال فترة حكمهن. واقترحت الحكومة عام 2005 السماح بخلافة الإناث، لكن ولادة هيساهيتو أوقفت هذا النقاش.

وفي 2022، أوصت لجنة خبراء بالحفاظ على الخلافة الذكورية مع السماح للأميرات بالاحتفاظ بمكانتهن الملكية بعد الزواج. كما اقترح البعض تبني أحفاد ذكور من عائلات ملكية بعيدة، لكن هذه الفكرة أثارت جدلاً حول منح الوضع الملكي لغير الملكيين.

أمير اليعسوب

هيساهيتو، بتواضعه وشغفه العلمي، يقف في قلب هذا النقاش، بينما يوازن بين دراسته وواجباته الملكية، يبقى مستقبل عرش الأقحوان معلقاً بين التقاليد والحاجة إلى التغيير.

وُلد هيساهيتو في 6 سبتمبر/أيلول 2006، وهو الابن الوحيد للأمير أكيشينو، ولي العهد، والأميرة كيكو، ويدرس حالياً في السنة الأولى بجامعة تسوكوبا قرب طوكيو، حيث يركز على علم الأحياء، وبالأخص دراسة الحشرات.

يُلقب بـ"أمير اليعسوب"؛ بسبب شغفه اللافت باليعسوب، حيث شارك في تأليف بحث أكاديمي عن استقصاء الحشرات في أراضي مزرعته في أكاساكا بطوكيو.

في مؤتمره الصحفي الأول في مارس/آذار، أعرب هيساهيتو عن رغبته في تعميق دراساته حول الحشرات واستكشاف طرق حماية أعدادها في المناطق الحضرية، كما أشار إلى اهتمامه بلعب تنس الريشة كنشاط ترفيهي.

وهيساهيتو لديه شقيقتان أكبر سناً، هما: الأميرة كاكو، والأميرة السابقة ماكو، التي فقدت مكانتها الملكية بعد زواجها من رجل غير ملكي. تأخرت طقوس بلوغه سن الرشد حتى سبتمبر/أيلول 2025، بعد عام من بلوغه السن القانوني؛ بسبب تركيزه على امتحانات القبول الجامعي.