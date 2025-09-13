"ما تراه ليس كما يبدو".. دراما الرعب والفانتازيا تتصدر

تصدر مسلسل "ماتراه ليس كما يبدو" اهتمام منصات التواصل الاجتماعي بعد نهاية الحكاية الخامسة التي تحمل عنوان "حكاية الوكيل" ضمن 7 حكايات تشكل قوام المسلسل، بحيث تتكون كل حكاية من 5 حلقات تذاع من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع.

نجح المسلسل في إثارة خيال المتفرجين، لا سيما من الشبان صغار السن، بداية من اسمه الذي يبدو أقرب إلى روايات الفانتازيا والخيال العلمي التي تتصدر قوائم "الأكثر مبيعا" في معارض الكتب العربية، فضلا عن التشويق والإثارة من خلال قصص الذكاء الاصطناعي والإثارة النفسية والسفر عبر الزمن والأكوان الموازية.

تُظهر "حكاية الوكيل" وجها مخيفا لظاهرة الهوس بمواقع التواصل الاحتماعي وتطرح سؤالا مثيرا: ماذا لو كان هناك شخص يدعى "الوكيل" يتحكم في علاقة الناس بتلك المواقع ويجعلهم أسرى لها طوال الوقت؟

رغم أن "الوكيل" هو شخص لكنه يجسد آلية مذهلة للتحكم في الجموع والحشود لتحقيق أهداف لصالح قوى وجهات غامضة، حيث يتصاعد التشويق من خلال شخصية "يحيى" الذي يقرر التمرد ومواجهة ما يحدث بشجاعة.

شارك في بطولة "حكاية الوكيل" مراد مكرم، محسن محي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، تأليف محمد الدسوقي رشدي، إخراج محمود زهران.

في الحكاية الأولى من " ماتراه ليس كما يبدو" التي حملت عنوان "فلاش باك" تحضر فكرة الأكوان الموازية من خلال زوجة توفيت ثم يفاجأ زوجها العاشق الحزين بأنها لا تزال على قيد الحياة في حياة أخرى موازية، مكتشفا أسرارا صادمة حولها.

وفي "بتوقيت 2028 "، تتعرض مذيعة ناجحة لحادث مروري، وحين تستيقظ تكتشف أنها انتقلت إلى المستقبل بضعة سنوات لتعيش في عام 2028، فيما تركز حكاية "أنت وحدك" على تهديدات مرعبة ورسائل مخيفة تتلقاها صحفية شابة جميلة ترفض مطاردة عاطفية من أحدهم.

وتدور "حكاية هند" في جو من التشويق والإثارة حول فتاة تتعرض للأذى والخداع على يد الشخص الذي وثقت به، ما يجعلها تصاب بهزة كبرى وأزمات صحية وتصبح فجأة بين الحياة والموت بسبب خذلان مروع لا تحتمله شخصيتها الرقيقة.

ورغم تشابه الجو العام، فإن كل حكاية جاءت مستقلة في طاقم التمثيل والتأليف والإخراج والحبكة الدرامية، مع إفساح أكبر قدر ممكن من الفرص للوجوه الشابة والطاقات الجديدة، ما جعل المسلسل محملا بحس شبابي وحالة من الشغف والحماس في تفاصيل صناعته.