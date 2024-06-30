مصر.. تفاصيل "صادمة" في حادثة محاولة انتحار مراهقة

كشف شهود عيان تفاصيل صادمة عن محاولة انتحار مراهقة مصرية ألقت بنفسها من الطابق الرابع، في واقعة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وشهدت مدينة "رشيد" التابعة لمحافظة "البحيرة" الحادثة المأساوية التي كادت تذهب ضحيتها "حبيبة الضاحي" ذات الـ 17 عاما؛ نتيجة العنف الأسري من جانب والدها وزوجته.

وقال شهود العيان إن والد الفتاة حبسها في مكان مخصص للماشية مع الأغنام؛ إرضاءً لزوجته التي كانت ناقمة عليها؛ ما دفع الفتاة إلى محاولة التخلص من حياتها بسبب سوء المعاملة التي تتلقاها.

وأوضحوا، في تصريح للصحافة المحلية، أن والدها منع عنها المصروف وحرمها التعليم، وسخّرها لخدمة زوجته التي كانت دائمة الاعتداء عليها.

وأضاف شهود العيان أن أعمامها دخلوا على خط التعدي بالضرب على الفتاة، رغم أنها هادئة وقنوعة، مشيرين إلى أنها ترقد حاليا بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة بالمستشفى.