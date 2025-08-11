الداخلية المصرية تكشف تفاصيل مقتل لاعب سباقات دولي بسبب خلاف

كشفت وزارة الداخلية في مصر، اليوم الاثنين، تفاصيل مقتل لاعب سباقات دولي بسبب خلاف على قطعة أرض، مؤكدة أنه تم القبض على المشتبه به وبحوزته السلاح الناري المستخدم فى الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان إن "شريك اللاعب المصري هيثم سمير أقر بأنه حال توجههما لقطعة أرض ملك "المتوفى" كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب، حدثت مشادة كلامية بين "المجني عليه" و"نجل الخفير الخصوصي لقطعة الأرض ذاتها".

وأشارت إلى أن الخلاف نشب "بسبب رغبة المتوفى في إنهاء عمل والده بالخفرة، وتطور لمشاجرة أطلق خلالها نجل الخفير عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته، ما أدى لوفاته".

وكانت الصحافة المصرية قد نقلت عن أحد أصدقاء الضحية المقربين قوله، إن صديقه قُتل بعد أن نشب خلاف بينه وبين مجموعة من الأشخاص حول ملكية قطعة أرض.

وزعم صديقه أنه تم العثور على جثمان هيثم سمير، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى بنها، لإجراء تشريح كامل للجثمان للوقوف على مُلابسات وأسباب الوفاة.

وكشف تقرير الصفة التشريحية الظاهري للضحية أنه مُصاب بطلق خرطوش في الفخذ الأيمن، أدى إلى تهتك في الشرايين المؤدية إلى القلب، تسبب بوفاته.

ويُعد هيثم سمير أحد أبرز الأسماء البارزة في عالم سباقات السيارات في مصر، إذ اشتهر بتنظيم فعاليات الأوتوكروس، التي تُعد إحدى أكثر الرياضات المشوقة والمثيرة في مجال رياضات السيارات.

وشارك هيثم سمير في العديد من البطولات الدولية، من بينها سباق "ريد بُل كار بارك دريفت"، لا سيما أنه مثّل مصر في نهائيات إقليمية، حقق فيها إنجازات بارزة، من بينها لقب "بطل الانجراف"، وفق وسائل إعلام مصرية.