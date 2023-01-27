الأمير هاري يشارك كمتحدث في قمة لقادة الأعمال.. وتذكرة الحضور بألف دولار
يشارك الأمير هاري كمتحدث في قمة لقادة الأعمال لمدة يومين، ويبلغ ثمن تذكرة الحضور حوالي 995 دولارًا للشخص الواحد.
ومن المقرر أن يقام الحدث في منطقة نوب هيل في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا يومي 7 و8 مارس، ويحضره الأمير هاري بصفته المسؤول عن التأثير في منصة BetterUp ، التي تقوم باستضافة الحدث.
وتم الترويج للقمة التي تحمل عنوان Uplift، بأنه يمكن لمسؤولي الأعمال التواصل مع رموز الصناعة والباحثين المشهورين والمدربين العالميين، لتبادل الخبرات والأفكار والإلهام اللازم للمضي قدمًا بأعمالهم.
ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تجمع قمة Uplift تحالفًا متنوعًا من القادة والمفكرين والفاعلين للحصول على تجربة تعليمية غامرة وملهمة لا مثيل لها.
ولم يتضح بعد ما الأمور التي سيناقشها الأمير هاري، البالغ من العمر 38 عامًا، خلال ظهوره في هذه القمة، ومن المحتمل أن يكون المتحدث الرئيسي للحدث.
ويظهر هاري في قائمة المتحدثين، حيث تم وصفه في القائمة: "الأمير هاري، دوق ساسكس هو زوج وأب وإنساني ومحارب قديم في الجيش ومدافع عن الصحة العقلية ومدافع عن البيئة".
يُشار إلى أنه تم تعيين الأمير هاري في منصب كبير بمنصة BetterUp في عام 2021.
وبعد فترة وجيزة من تعيينه، أوضحت المنصة أنه سيتم السماح له بأن يكون له رأي كامل في القرارات الإستراتيجية، بالإضافة إلى أنه سيصبح وجهًا عامًا للشركة.
ورفض مؤسس المنصة في السابق الإفصاح عما إذا كان هاري يتقاضى راتبا، ولكن أشار المطلعون إلى أنه من المرجح أن يحصل على أسهم في الشركة التي تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار دولار.
وتعتبر قمة Uplift أحدث حدث في سلسلة طويلة من الظهور العام للأمير هاري مؤخرًا بعد نشر مذكراته المثيرة للجدل Spare.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهر الأمير هاري في مجموعة كاملة من العروض للترويج للكتاب، بما في ذلك 60 Minutes و Good Morning America وThe Late Show With Stephen Colbert.
وتردد أنه بعد هذه المقابلات، تضررت شعبية الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في العالم.