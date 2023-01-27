الأمير هاري يشارك كمتحدث في قمة لقادة الأعمال.. وتذكرة الحضور بألف دولار

ومن المقرر أن يقام الحدث في منطقة نوب هيل في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا يومي 7 و8 مارس، ويحضره الأمير هاري بصفته المسؤول عن التأثير في منصة BetterUp ، التي تقوم باستضافة الحدث.

وتم الترويج للقمة التي تحمل عنوان Uplift، بأنه يمكن لمسؤولي الأعمال التواصل مع رموز الصناعة والباحثين المشهورين والمدربين العالميين، لتبادل الخبرات والأفكار والإلهام اللازم للمضي قدمًا بأعمالهم.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تجمع قمة Uplift تحالفًا متنوعًا من القادة والمفكرين والفاعلين للحصول على تجربة تعليمية غامرة وملهمة لا مثيل لها.