عطش وتيه في الصحراء.. مأساة مهاجرين أفارقة في ليبيا تفطر القلوب
أثارت صور ومقاطع فيديو لإنقاذ مهاجرين أفارقة في ليبيا تفاعلا وتعاطفا واسعين، إذ ظهرت مجموعة من المهاجرين بحالة متردية، بعدما كادت حرارة الشمس أن تفتك بهم، قبل إنقاذهم من قبل حرس الحدود الليبي.
ومع نشر هذه الصور التي وصفت بالمأساوية، تزايدت المطالبات للمنظمات الدولية والحقوقية بضرورة إيجاد حلول عملية ناجعة لحالات الهجرة غير الشرعية، خصوصا من الدول الإفريقية الفقيرة.
ويعرّض آلاف المهاجرين حياتهم للخطر، حيث يبحرون بواسطة قوارب غير آمنة، سعيا للوصول إلى دولة أوروبية، طمعا بتأمين الحد الأدنى لمقومات الحياة التي فقدوها في بلدانهم الأصلية.
ورغم أن قلة قليلة تصل بواسطة هذه القوارب إلى بر الأمان، إلا أن كثيرا من المهاجرين يصرون على الرحلة المحفوفة بالمخاطر، باعتبار أن المخاطر المحدقة ليست أقل سوءا من ظروفهم المعيشية، بسبب الفقر والبطالة، وغيرها من معيقات الحياة القويمة.
وفي أحدث فصول هذه المعاناة الإنسانية المستمرة، فطرت صور ومقاطع فيديو قلوب الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهروا بحالة صعبة جدا بعدما قذفتهم السلطات التونسية إلى منطقة حدودية مع ليبيا.
وكادت الأجواء الحارة أن تفتك بأولئك المهاجرين الذين تُركوا بدون مأوى وبدون طعام أو شراب، الأمر الذي أثار ردودا كبيرة تطالب المنظمات الحقوقية بإنهاء معاناة هذه الفئة من البشر، وعدم تركهم فريسة سهلة للعصابات وتجار البشر.
وكانت السلطات الليبية أعلنت إنقاذ مهاجرين جنوب الصحراء، بعدما نقلتهم السلطات التونسية إلى هذه المناطق، وتُركوا فيه من دون ماء أو طعام أو مأوى.
وقال حرس الحدود الليبي إنه عثر على مجموعة من المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، متروكين لمصيرهم تحت أشعة الشمس ووسط درجات حرارة تزيد على 40 درجة مئوية، حيث كانوا تائهين في منطقة غير مأهولة بالقرب من منطقة العسة، على بعد حوالي 150 كيلومتراً جنوب غرب طرابلس.
ووفق منظمات غير حكومية، فإن السلطات التونسية نقلت هؤلاء المهاجرين إلى مناطق صحراوية غير مأهولة تقع في شرق البلاد قرب ليبيا، وفي غربها قرب الجزائر.