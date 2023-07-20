عطش وتيه في الصحراء.. مأساة مهاجرين أفارقة في ليبيا تفطر القلوب

ويعرّض آلاف المهاجرين حياتهم للخطر، حيث يبحرون بواسطة قوارب غير آمنة، سعيا للوصول إلى دولة أوروبية، طمعا بتأمين الحد الأدنى لمقومات الحياة التي فقدوها في بلدانهم الأصلية.

ورغم أن قلة قليلة تصل بواسطة هذه القوارب إلى بر الأمان، إلا أن كثيرا من المهاجرين يصرون على الرحلة المحفوفة بالمخاطر، باعتبار أن المخاطر المحدقة ليست أقل سوءا من ظروفهم المعيشية، بسبب الفقر والبطالة، وغيرها من معيقات الحياة القويمة.

وفي أحدث فصول هذه المعاناة الإنسانية المستمرة، فطرت صور ومقاطع فيديو قلوب الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهروا بحالة صعبة جدا بعدما قذفتهم السلطات التونسية إلى منطقة حدودية مع ليبيا.