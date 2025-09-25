سُجن ظلما 38 عاما.. تعويض ضخم لبريء من جريمة قتل

حصل موريس هاستينجز، 72 عاما، على تعويض بقيمة 25 مليون دولار بعد قضائه 38 عاما في سجن كاليفورنيا إثر إدانة خاطئة بتهمة قتل روبرتا ويدرمير عام 1983 والاعتداء الجنسي عليها، في ما وصفه محاموه بـ"أكبر تسوية لإدانة خاطئة في تاريخ الولاية".

وكان هاستينجز قد أُدين ظلماً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، وأصر طوال هذه السنوات على براءته؛ ما أدى إلى صراع قانوني طويل الأمد.

وكشفت وثائق المحكمة وفقا لموقع "ميرور"، أن التسوية أُبرمت في أغسطس/آب، بينما تظل التفاصيل الدقيقة سرية.

وقال هاستينجز في بيان: "لا يمكن لأي مبلغ أن يعيد لي 38 عاما من حياتي التي سُلبت مني، لكن هذه التسوية نهاية مُرضية لطريق طويل، وأتطلع إلى المضي قدما في حياتي".

وتعود القصة إلى جمع عينات بيولوجية من الضحية وقت وقوع الجريمة؛ إذ رفض مكتب المدعي العام فحص الحمض النووي الذي طلبه هاستينجز عام 2000.

وبعد تقديمه دعوى براءته إلى وحدة نزاهة الإدانة عام 2021، كشف الفحص أن السائل المنوي لم يكن لهستينجز؛ ما أدى إلى إلغاء إدانته في عام 2022 عندما كان يبلغ من العمر 69 عاما.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه به الحقيقي، كينيث باكيت، كان متورطا في جرائم اختطاف واغتصاب منفصلة متطابقة مع ظروف جريمة وايدرمير، وتوفي عام 2020 بعد أن أُدين بحكم منفصل.

وفي 2023، حكم قاضٍ بأن هاستينجز "بريء من الناحية العملية".

ويعيش هاستينجز الآن في جنوب كاليفورنيا، ويشارك بفاعلية في نشاطات كنيسته، بينما شدد محاموه على أن القضية تُعد تحذيرا صارما لأقسام الشرطة حول تكلفة الانتهاكات المهنية في التحقيقات.