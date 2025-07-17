تركيا.. لهو أطفال يشعل الفوضى في زفاف كاد ينتهي بكارثة (فيديو)

تحوّل حفل زفاف في تركيا إلى مشهد من الفوضى والذعر بعد أن تسببت تصرفات غير متوقعة من عدد من الأطفال، إلى جانب خطأ في إطلاق الألعاب النارية، في إحراق جزء من فستان العروس خلال رقصتها مع العريس.

وبحسب وسائل إعلام محلية، بدأت الواقعة أثناء أداء العروسين لرقصتهما الأولى وسط تفاعل الحضور وتصفيقهم، مع نثر الأوراق النقدية على الأرض وفقًا للتقاليد المحلية المتبعة في بعض الأعراس التركية.

لكن اللحظة الرومانسية لم تدم طويلًا، إذ اندفع عدد من الأطفال نحو المسرح لجمع النقود المتناثرة، مما أدى إلى تزاحمهم حول العروس والتفافهم حول قدمها، ما قيّد حركتها بشكل مفاجئ وأربك أجواء الرقصة.

وفي محاولة لإضفاء مزيد من أجواء الاحتفال، أُطلقت ألعاب نارية داخل القاعة، إلا أن إحدى الشرارات خرجت عن مسارها وأصابت ذيل فستان العروس، ما أدى إلى اشتعال طرفه.

أخبار ذات علاقة وفاة رجل بنوبة قلبية أثناء السباحة في تركيا.. وتحذيرات من موجات الحر

وسارع عدد من الحضور إلى التدخل بسرعة لإخماد النار قبل أن تمتد، وتمت السيطرة على الوضع دون وقوع أي إصابات.

وانتشر مقطع فيديو يوثّق الحادثة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وحصد آلاف المشاهدات، وسط تعليقات عبّرت عن استغرابها من غياب التنظيم في الحفل، ووجهت انتقادات لترك الأطفال دون رقابة، إلى جانب التحذير من مخاطر استخدام الألعاب النارية في الأماكن المغلقة.