نقل الممثل توم سايزمور للمستشفى بحالة صحية حرجة

شكَّل خبر نقل الممثل والمنتج الأمريكي الشهير توم سايزمور إلى المستشفى بعد إصابته بتمدد في الأوعية الدموعية بالمخ، صدمة لمحبيه ومتابعيه.

وقال مدير أعمال سايزمور، تشارلز لاغو، مساء أمس الأحد إنه تم العثور على سايزمور (61 عامًا) فاقدًا للوعي بمنزله في لوس أنجلوس يوم السبت الساعة الـ2 صباحًا، إذ تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد أن تلقى علاجًا أوليًّا من المسعفين في مكان الحادث.

وأشار لاغو إلى أن سايزمور متواجد الآن في وحدة العناية المركزة، بعد أن أكد الأطباء إصابته بتمدد في الأوعية الدموية بالمخ.

وأضاف قائلًا: "سايزمور في حالة حرجة حاليًّا، والأطباء في حالة انتظار وترقب".