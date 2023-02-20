نقل الممثل توم سايزمور للمستشفى بحالة صحية حرجة
شكَّل خبر نقل الممثل والمنتج الأمريكي الشهير توم سايزمور إلى المستشفى بعد إصابته بتمدد في الأوعية الدموعية بالمخ، صدمة لمحبيه ومتابعيه.
وقال مدير أعمال سايزمور، تشارلز لاغو، مساء أمس الأحد إنه تم العثور على سايزمور (61 عامًا) فاقدًا للوعي بمنزله في لوس أنجلوس يوم السبت الساعة الـ2 صباحًا، إذ تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد أن تلقى علاجًا أوليًّا من المسعفين في مكان الحادث.
وأشار لاغو إلى أن سايزمور متواجد الآن في وحدة العناية المركزة، بعد أن أكد الأطباء إصابته بتمدد في الأوعية الدموية بالمخ.
وأضاف قائلًا: "سايزمور في حالة حرجة حاليًّا، والأطباء في حالة انتظار وترقب".
إدمان وعنف
حارب سايزمور الإدمان على المخدرات منذ كان عمره 15 عامًا، وأدين عام 2003 بالعنف المنزلي ضد حبيبته السابقة هايدي فيلس، فحكم عليه بالسجن 7 أشهر، ووضع لمدة 4 أشهر في مركز إعادة تأهيل لعلاج متعاطي المخدرات.
عام 2007، قبضت الشرطة على سايزمور مرة أخرى لحيازته مواد مخدرة.
وفي مقابلة له مع الدكتور فيل عام 2013، أكد سايزمور أنه عانى لسنوات من الإدمان على المخدرات، كما كشف أنه اخترق القانون ودخل السجن بضع مرات.
وفي 2019، قبض على سايزمور مرة أخرى بتهمة حيازة المخدرات بصورة غير قانونية، خلال تواجده في كاليفورنيا.
هل الإدمان سبب تمدد الأوعية الدموية في المخ؟
تمدد الأوعية الدموية في المخ، هو حالة صحية يطلق عليها الأطباء اسم "أم الدم داخل القحف"، وفيها يضعف جدار الشريان أو الوريد المخي مسببًا اتساعًا يشبه البالون في الوعاء الدموي.
ويقول الأطباء إن سبب حدوث الحالة السابقة يمكن أن يكون جراء أمراض وراثية كضغط الدم، أو عوامل مكتسبة كالتدخين والإدمان على الكوكايين.
عمله وحياته
واشتهر سايزمور بأدواره الاستثنائية في أفلام الآكشن بالتسعينيات منها Natural Born Killers، كما شارك في عدة أعمال ناجحة أخرى منها Pearl Harbor و Crash و The Genius Club .
وعن حياته الشخصية، تزوج سايزمور من الممثلة ماييف كوينلان عام 1996، لكنهما انفصلا عام 1999 بسبب مشاكل مرتبطة بالمخدرات، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ولسايزمور توأمان يبلغان من العمر 17 عامًا اليوم، من جانيل ماكنتير الذي كان على علاقة بها منذ 2003 وحتى عام 2006.