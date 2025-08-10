مع موسم السفر.. حيل ذكية لتجنب فقدان أمتعتك في المطارات

يربط كثير من المسافرين شرائط ملونة بأمتعتهم لتسهيل التعرف عليها على حزام الأمتعة في أثناء السفر، لكن هذا الأسلوب قد يسبب مشاكل أكثر من فوائده.

وحذر خبراء، من أن الأشرطة قد تتشابك مع معدات المناولة في المطارات، ما يؤدي إلى تأخيرات أو حتى تلف وفقدان الأمتعة، وهو أمر مزعج لأي مسافر، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وشهدت بعض الحوادث التي وقعت مع ركاب شركة "رايان إير" الذين فرضت عليهم رسوم على الأمتعة، ما زاد من توتر الموقف. لذا ينصح الخبراء باستخدام بطاقات تعريف الأمتعة، أو اختيار حقائب بألوان وتصاميم مميزة تسهل تمييزها بسرعة على الحزام.

أخبار ذات علاقة ما حقيقة الفأر الذي تسبب بتوقف إصدار جوازات السفر في أربيل؟

ويقول خبير السفر غاريث لويلين إن أفضل طريقة هي الاستثمار في حقيبة ذات لون أو نقش بارز مثل الأحمر أو الأصفر أو المخطط، لتجنب المشاكل وضمان رحلة أكثر سلاسة.

أو اختيار حقيبة بألوان زاهية أو تصميم فريد، هو أسرع وأسهل طريقة للتعرف عليها بسرعة عند استلام الأمتعة، ما يساعدك على مغادرة المطار بسرعة أكبر.

وبالنسبة للمسافرين الذين يحملون معدات باهظة الثمن وكبيرة الحجم، مثل لاعبي الجولف، من المهم اختيار حقيبة مميزة يسهل التعرف عليها ويقلل خطر الخطأ.

الحقيبة ذات اللون أو النقش المميز لا تساهم فقط في تسهيل العثور عليها، بل تحمي أيضًا ممتلكاتك الثمينة من الخلط أو الفقدان.

أخبار ذات علاقة "تاونسايزينغ".. هل السفر إلى المدن الصغيرة مفتاح الراحة النفسية؟

وقد يبدو هذا الاختيار بسيطًا، لكنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على راحتك في أثناء السفر.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الحقيبة المميزة على تقليل التأخير غير الضروري، ما يتيح لك بدء رحلتك بنشاط وحيوية.

لذلك، عند شراء حقيبة سفر جديدة، انتبه جيدًا إلى اللون والتصميم الذي يناسب احتياجاتك ويجعل تجربتك أسهل.