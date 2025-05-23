جيمي فوكس "يكسر صمته" بشأن تورط "ديدي" في أزمته الصحية

كسر النجم الأمريكي جيمي فوكس صمته مؤخرًا بشأن الشائعات التي ربطت مغني الراب شون "ديدي" كومبس بحالته الصحية الحرجة عام 2023، مؤكدًا أن كل ما أُثير بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة.

وفي مقابلة مع هوليوود ريبورتر، كشف فوكس تفاصيل أزمته الصحية للمرة الأولى، موضحًا أنه تعرض لسكتة دماغية ناتجة عن نزيف في الدماغ استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا، قائلًا: "لا، لم يحاول بافي قتلي".

وسخر فوكس أيضًا من إحدى النظريات الغريبة التي انتشرت خلال فترة غيابه، والتي ادّعت أنه تم "استنساخه"، قائلًا: "كنت أستمع إليهم من سرير المستشفى وأقول: هؤلاء المجانين يعتقدون أنني مستنسخ!".

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كما تناول هذه المزاعم في عرضه الكوميدي الجديد على نتفليكس بعنوان What Had Happened Was، حيث أشار مازحًا إلى أنه اعتاد مغادرة حفلات ديدي مبكرًا "لأن هناك دائمًا شيء مريب يحدث"، في إشارة ساخرة إلى الجدل المحيط بتلك المناسبات.

ورغم الطابع الفكاهي في تعليقاته، شدد فوكس على أن ما تعرض له كان أزمة صحية خطيرة لا علاقة لها بأي مؤامرات أو مزاعم، مؤكدًا أن فترة التعافي كانت صعبة، لكن لا مكان فيها لنظريات المؤامرة.