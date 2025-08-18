"دمرني المنغولي".. مغني عراقي يشعل غضباً واسعاً في كركوك (فيديو)

أثار مغني في العراق غضباً واسعاً في الأوساط الشعبية والمجتمعية، بعدما تعمد إهانة أحد الأشخاص المصابين بمتلازمة "داون"، خلال الغناء في إحدى الحفلات التي شهدتها كركوك.

وانتشر مقطع من الحفل، تداوله صحفيون وناشطون في العراق، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد المغنيين يؤدي وصلة غنائية شعبية فيما ظهر إلى جواره أشخاص يؤدون رقصة متناغمة مع الأغنية.

وكان من بين الأشخاص المشاركين في الرقص شاب من المصابين بمتلازمة "داون"، والذي كانت تبدو عليه السعادة بوجوده بين المدعويين الذين أشركوه في رقصتهم وشاركوه فرحتهم.

ولكن بشكل مفاجئ وخلال ترديد المغني عبارات أغنيته، ما كان منه إلا أن التفت فجأة نحو الشاب مصاب متلازمة "داون" وضربه على كتفه وذكره في الأغنية بوصف "المنغولي"، قبل أن يجذبه ويخرجه من بين الراقصين.

وتسببت تلك اللقطة في تفجير حالة من الغضب بين العراقيين في كركوك التي شهدت الواقعة، التي وثقتها الكاميرات، وخارجاه في باقي محافظات العراق، بل ووصلت لدرجة اشتراك ناشطين من خارج البلاد في الهجوم على المغني.