برج إيفل يطفئ أضواءه تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب

أعلن مجلس بلدية باريس، السبت، إطفاء أضواء برج إيفل الشهير الساعة 11 مساء (2100 بتوقيت غرينتش)؛ تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مجلس مدينة باريس قوله إن أضواء برج إيفل ستُطفأ الساعة 11 مساء (2100 بتوقيت جرينتش)، اليوم السبت؛ تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، اليوم، إن 1037 لقوا حتفهم، بينما أصيب 1204 في الزلزال الذي حددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته عند 6.8 درجة، ومركزه على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غربي مراكش.