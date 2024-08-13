كشفت الممثلة المصرية إسعاد يونس عن السر وراء قبولها أن تكون (ضرة) وارتباط زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة بمواطنتها الممثلة شريهان.

وقالت في مقابلة متلفزة: "في البداية كنت في حالة صدمة وغيرة وبكاء، وبعد أن هدأت ناري، فكرت هل أنا مثالية وجميلة الجميلات؟".

واستطردت قائلة: "بالطبع لا، وزوجي أنا أحترمه وأحبه، لدرجة أنني أقبل أن يتزوج بأخرى مقابل أن يظل معي".

وأضافت: "كما أن وجود أبناء بيننا كان سبباً رئيسياً في قراري، خاصة وأن هذا الرجل له أفضال كثيرة عليّ"، حسب تعبيرها.

وعن علاقتها بشريهان قالت: "تعتبرني قدوتها، وقلت إنها ستنجب أبناء، وسيكون بيننا شراكة في الدم، لذا قررت أن يكون الوضع أكثر تحضراً".

وعن موقف شريهان من ارتباطها بالخواجة قالت إسعاد: "كانت تشعر بالضيق من الهجوم الذي تعرضت له بسبب الزواج، وقدّرت موقفي وقبولي بها زوجة ثانية".

وأردفت: "أحببت إنسانيتها جداً وقدرتها على التحمل وصمودها أمام المصائب، واحتياجنا لبعض ناتج عن الحرص على تربية بناتها في وضع صحيح".