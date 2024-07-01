دليل سياحي سعودي محترف يتعرض لسرقة "مروعة" في عاصمة أوروبية (صور)

تعرض دليل سياحي سعودي محترف، للسرقة في العاصمة الهنغارية، بودابست، فقد فيها مع زوجته، جوازات السفر والهواتف النقالة لكليهما، مع تزايد حالات سرقة السياح في العواصم الأوروبية، حتى الخبراء منهم الذين اعتادوا تقديم النصائح للسياح كي يتفادوا اللصوص.

ويمتلك مزاحم الفايز صفحات وقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتاد فيها على تقديم نصائح لوجهات السفر، وتفاصيل عن أفضل طرق التنقل، والتسوق، وبالطبع تحذير متابعيه الكثر من أحدث طرق لصوص سرقة السياح.

لكن الشاب السعودي فاجأ متابعيه عندما كشف عن تعرضه لسرقة حقيبة تحتوي على جوازي السفر له ولزوجته، وهاتف جوال حديث، بجانب محفظة تحتوي بطاقاته البنكية كلها. ووصف الفايز السرقة بأنها حدثت في لمحة بصر، مشيراً إلى أن اللصوص "كأنهم يستخدمون الجن في سرقاتهم دون مبالغة" على حد قوله.