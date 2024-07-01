دليل سياحي سعودي محترف يتعرض لسرقة "مروعة" في عاصمة أوروبية (صور)
تعرض دليل سياحي سعودي محترف، للسرقة في العاصمة الهنغارية، بودابست، فقد فيها مع زوجته، جوازات السفر والهواتف النقالة لكليهما، مع تزايد حالات سرقة السياح في العواصم الأوروبية، حتى الخبراء منهم الذين اعتادوا تقديم النصائح للسياح كي يتفادوا اللصوص.
ويمتلك مزاحم الفايز صفحات وقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتاد فيها على تقديم نصائح لوجهات السفر، وتفاصيل عن أفضل طرق التنقل، والتسوق، وبالطبع تحذير متابعيه الكثر من أحدث طرق لصوص سرقة السياح.
لكن الشاب السعودي فاجأ متابعيه عندما كشف عن تعرضه لسرقة حقيبة تحتوي على جوازي السفر له ولزوجته، وهاتف جوال حديث، بجانب محفظة تحتوي بطاقاته البنكية كلها. ووصف الفايز السرقة بأنها حدثت في لمحة بصر، مشيراً إلى أن اللصوص "كأنهم يستخدمون الجن في سرقاتهم دون مبالغة" على حد قوله.
واختار الفايز إطلاع متابعيه على تفاصيل السرقة وكيف تعامل معها بهدف توعيتهم، وقال إن رجلاً ضخم البنية اقترب من زوجته في القطار وفتح خريطة كبيرة وبدأ بالحديث بلغة غير مفهومة، بينما تكفل آخرون برفقته ملأوا المكان ضجيجاً بسرقة الحقيبة بينما كان هو في الحمام.
ووصف الفايز السرقة بأنها حدثت في لمح البصر، مشيراً إلى أن اللصوص كانوا "وكأنهم يستخدمون الجن في سرقاتهم بدون مبالغة شيء" على حد قوله.
واختار الفايز إطلاع متابعيه على تفاصيل السرقة وكيف تعامل معها بهدف توعيتهم، وقال إن رجلاً ضخم البنية اقترب من زوجته في القطار وفتح خريطة كبيرة وبدأ بالحديث بلغة غير مفهومة، بينما تكفل آخرون برفقته ملأوا المكان ضجيجاً بسرقة الحقيبة بينما كان هو في الحمام.
ولحسن حظ خبير نصائح السفر، فإن بحوزته هاتفا آخر كان في جيبه، استطاع من خلاله الاتصال بالبنك لإيقاف كل معاملاته البنكية، بينما تكفلت السفارة السعودية بباقي التفاصيل من خلال مندوب أرسلته لمساعدة الزوجين في تقديم بلاغ للشرطة ومن ثم تسهيل السفر عليه ليعود إلى المملكة.
ووقعت الحادثة بعد أيام قليلة من تعرض ماجد الفهد، وهو أيضاً مدون سعودي معروف في تقديم النصائح بمجال السفر والسياحة، للسرقة في مدينة برشلونة عبر سائق تكسي نجح في سرقة هاتفيه النقالين.