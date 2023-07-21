موسيقار مغربي يخطف الأنظار بعد تحويل الجمهور إلى كورال

أحدث الموسيقار المغربي الشاب، أمين بودشار، سابقة في الوسط الفني بالبلاد، عبر إحياء حفلات حاشدة يشارك فيها الجمهور في أداء الأغاني.

ويتداول مستخدمو منصات التواصل في المغرب ودول أخرى، مقاطع فيديو تظهر أمين إلى جانب فرقته الموسيقية، أثناء عزف أغان من "روائع الزمن الجميل"، وسط تفاعل مذهل من الجمهور.

ومن بين الأغاني الأكثر حظوة بالتفاعل، أغنية "جانا الهوى" للنجم المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، حيث نال المقطع مليون مشاهدة في ظرف أسبوع فقط.

ويظهر المقطع آلافا من الجمهور وهم يرددون الأغنية ويرقصون على إيقاعها، كما لو أنها قد طُرحت بالأمس القريب، في حين أن عقودا مرت عليها.

وأجرت قنوات تلفزيونية مصرية مقابلات مع الموسيقار المغربي الشاب الذي نقل صورة مغايرة عن الجمهور، وكشف اهتمام الناس المستمر بالقطع الفنية الخالدة، رغم ما يوصف بـ"الابتذال الراهن".

ويجري الموسيقار حفلات في عدة دول بأوروبا وأمريكا الشمالية، وصارت تذاكر حفلات فرقته تنفد بسرعة عند طرحها للبيع.

ويعتمد الجمهور على حفظهم للأغاني الشهيرة، لا سيما عند سماع روائع من الطرب المغربي مثل "سولت عليك العود والناي" أو "مغيارة" وغيرهما، وفي أحيان أخرى يحضرون أوراقا أو يستعينون بأجهزة الهاتف.