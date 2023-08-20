تقرير: البرتغال تعاني من عزوف الشباب عن الانضمام للقوات المسلحة‎

أقرت وزيرة الدفاع البرتغالي، هيلينا كاريراس، بوجود صعوبات في تجنيد الأفراد العسكريين في البلاد.

وقالت كاريراس خلال حديث مع الصحفيين في قاعدة لشبونة، إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتعامل مع هذه الصعوبات وتشجيع الشباب على الانضمام لصنوف القوات المسلحة، وفقاً لصحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية.

وكان تقرير نشرته صحيفة "إكسبريسو"، الجمعة، قد أفاد بأن القوات البحرية والجيش سجلا أقصى عدد من معاملات إنهاء الخدمة غير المتوقعة عام 2022، متسببة بفقدان القوات المسلحة البرتغالية 7.2% من أفرادها في ذلك العام.

ورد على هذا التقرير أضافت كاريراس: "إنه فيما يتعلق بالبيانات الصادرة، هناك ما يساعد على تفسير حجم المغادرين في السنوات الأخيرة، حيث إن الأمر يتعلق بالإجراءات الاستثنائية المتخذة في فترة كوفيد -19، وهو وضع استثنائي سمح بتمديد العقود وقبول الاستقالات".

وأشارت إلى أن "سوق العمل البرتغالي جاذب لبعض المهن والمهارات التي يتحلى بها منسوبي القوات المسلحة، مما يدفع الكثير منهم إلى المغادرة للاستفادة من الميزات الأكبر المتوفرة في السوق؛ وهو ما يشكل تحديا للقوات المسلحة لإيجاد الوسائل المناسبة للمحافظة على الكوادر التي يتم تدريبها وتأهيلها بشكل ممتاز".

وتابعت أن "الوزارة الآن في طور إقرار إجراءات وقوانين تسمح ببقاء الأفراد لمدة أطول في القوات المسلحة وتعزيزهم كذلك بامتيازات مهنية وشهادات تواكب العاملين في القطاعات الأخرى".

المصدر: صحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية