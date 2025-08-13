لقاء آسر بين "الذئاب الرهيبة" المُستعادة من الانقراض (فيديو)

نشرت شركة "كولوسال بيوساينسز" المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، مقطع فيديو يوثق أول لقاء بين ثلاثة من "الذئاب الرهيبة" التي أعادتها للحياة بعد انقراضها.

الفيديو، الذي صُوِّر في 12 أغسطس، أظهر الأنثى "خاليسي" وهي تتعرف على شقيقيها "رومولوس" و"ريموس" بشكل فردي قبل أن تلعب معهما معا. ووفق المدربين، أظهرت خاليسي ذكاءً وسرعة بديهة، إذ كانت تلجأ للاختباء تحت جذوع الأشجار لتشعر بالأمان أثناء اللعب.

وأوضح المدربون أن اللقاءات الأولى أظهرت مؤشرات إيجابية على راحة الذئاب وسعادتها، مشيرين إلى أن "ريموس" كان أكثر لطفا مع شقيقته مقارنة بـ"رومولوس".

وتتبنى الشركة نهجا تدريجيا في دمج الذئاب الثلاثة، بحيث تلتقي خاليسي بأحد شقيقيها بالتناوب، تمهيدا لإيوائها معا مستقبلا، في حال تأكد المدربون من انسجامها وارتياحها.

وكانت "كولوسال بيوساينسز" أعلنت في أبريل الماضي عن ولادة الذئاب الثلاثة، بعد نجاحها في استخدام حمض نووي مُستخرج من سن يعود عمره إلى 13 ألف عام وجمجمة عمرها 72 ألف عام، في خطوة وُصفت بأنها إنجاز علمي مذهل يسهم في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي.





