وفاة تونسية من شدة فرحها بنجاح ابنتها الوحيدة

وقالت مصادر رسمية تونسية، إن نتائج امتحانات الثانوية العامة سجلت هذا العام أرقاما متميزة من خلال تحصيل 3 تلاميذ عن شعبة الرياضيات على الدرجة النهائية ( 20/20 ) فيما حصل تلميذ من شعبة الآداب على درجة (18/20) كما سجلت بقية الشعب درجات بلغت ( 19/20).

واجتاز امتحانات الثانوية العامة 140 ألفا و213 طالبا، حيث أرسلت لهم وزارة التربية والتعليم النتائج عبر رسائل نصية.