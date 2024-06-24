وفاة تونسية من شدة فرحها بنجاح ابنتها الوحيدة
شهدت ولاية "منوبة" التونسية واقعة حزينة إذ توفيت أم نتيجة فرحتها الشديدة بنجاح ابنتها الوحيدة في شهادة الثانوية العامة.
وأفادت صحف محلية أنه بمجرد وصول نتيجة النجاح إلى التلميذة التي تقطن بمدينة "طبربة" وتأكد الأم من الخبر السعيد، انتابها اضطراب مفاجىء وضيق شديد في التنفس ودوخة، فيما يرجح شهود عيان بأنها تعرضت لنوبة قلبية مفاجئة.
وأصيبت المدينة بحالة من الصدمة وتداول نشطاؤها الخبر المفجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مصادر رسمية تونسية، إن نتائج امتحانات الثانوية العامة سجلت هذا العام أرقاما متميزة من خلال تحصيل 3 تلاميذ عن شعبة الرياضيات على الدرجة النهائية ( 20/20 ) فيما حصل تلميذ من شعبة الآداب على درجة (18/20) كما سجلت بقية الشعب درجات بلغت ( 19/20).
واجتاز امتحانات الثانوية العامة 140 ألفا و213 طالبا، حيث أرسلت لهم وزارة التربية والتعليم النتائج عبر رسائل نصية.