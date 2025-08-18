"جاهرت بالمعصية".. سما المصري تعود بالحجاب وتشعل الجدل (صور)

عادت الراقصة والمغنية المصرية سما المصري مجدداً، بعد غياب طويل، لتصدر المشهد وركوب "الترند"، حسب قول البعض، من خلال إثارة الجدل عبر استغلال الحجاب.

وكانت سما، التي غابت لفترة طويلة عن الساحة، إلا من خلال بعض اللقاءات النادرة، بعد عدة أزمات تعرضت لها منها دخولها السجن، قد أطلت على متابعيها مرتدية الحجاب، لتشعل ردود فعل متابعين.

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها سما المصري التوبة وارتداء الحجاب، حيث سبق لها فعل ذلك قبل 5 سنوات، واتهمها كثيرون بالإساءة إلى الحجاب واستغلاله في كسب الشهرة وركوب الترند.

وكانت الراقصة الاستعراضية، كما تحب أن يطلق عليها، قد ظهرت بالحجاب في "مهرجان القاهرة السينمائي"، مرتدية فستاناً ضيقاً يبرز المفاتن، أثار انتقادات واسعة حينها.

ونشرت سما المصري عبر حسابها في "إنستغرام" عدداً من الصور، أطلت بها مرتدية الحجاب، مرفقة بتعليقات ومقاطع أحدها للشيخ الشعراوي، تضمنت أدعية دينية ونصائح دعوية قدمتها لمتابعيها.

وقالت معلقة على إحدى الصور: "ربنا ما فيش أحن منه بس احنا اللي دايما مش شايفينه قدامنا.. لو شايفين ربنا قدامنا علطول عمرنا ما هنغلط ولا نزعله عشان أحن منه ما فيش…حقك عليا يا حبيبي سامحني".

وكانت سما قد نشرت صورة قالت إنها لأول ظهور بالحجاب خلال مشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ المحلي، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله زي ما جاهرت بالمعصية زمان وربنا تاب عليا لازم أجاهر بالتوبة والحجاب".

وأضافت: "عشان أجهر بالتوبة وعشان الناس اللي كانت بتقول إني بدور على التريند..الحمد لله وإن شاء الله الفيديو بالليل..ادعولي باه ربنا يثبتني ..يااارب".

وظهرت سما المصري في فيديو، قبل أسابيع، وهي في حالة هستيرية حيث أطلت على متابعيها وهي في حالة بكاء شديد وانهيار عصبي مطالبة كل من لديه مقطع غير مناسب لها أن يحذفه.

وطالبت سما الجميع بالدعاء لها لتثبيتها على التوبة والهداية، كما قامت بتغيير صور بروفايلاتها الشخصية على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي بصور ترتدي فيها الحجاب.

